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    Билич – главный тренер «Бэйцзин Гоань»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич нашел работу в Китае.

    Хорватский специалист возглавил «Бэйцзин Гоань». Контракт 52-летнего тренера с командой из Пекина рассчитан на два года.

    • 16 декабря Билича уволили из «Вест Бромвича».
    • «Бэйцзин Гоань» выступает в Суперлиге Китая. Известные игроки клуба – Фернандо, Ренато Аугусто и Седрик Бакамбу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Бэйцзин Гоань»

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