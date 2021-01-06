Билич – главный тренер «Бэйцзин Гоань»

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич нашел работу в Китае.
Хорватский специалист возглавил «Бэйцзин Гоань». Контракт 52-летнего тренера с командой из Пекина рассчитан на два года.
- 16 декабря Билича уволили из «Вест Бромвича».
- «Бэйцзин Гоань» выступает в Суперлиге Китая. Известные игроки клуба – Фернандо, Ренато Аугусто и Седрик Бакамбу.
We are honored to announce a 2-year contract with our new first team coach Mr. Slaven Bilić and coach team, welcome to Beijing. pic.twitter.com/ICjpusMXsK— Beijing Sinobo Guoan (@FCBeijingGuoan) January 6, 2021