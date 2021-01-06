Билич – главный тренер «Бэйцзин Гоань»

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич нашел работу в Китае.

Хорватский специалист возглавил «Бэйцзин Гоань». Контракт 52-летнего тренера с командой из Пекина рассчитан на два года.

16 декабря Билича уволили из «Вест Бромвича».

«Бэйцзин Гоань» выступает в Суперлиге Китая. Известные игроки клуба – Фернандо, Ренато Аугусто и Седрик Бакамбу.