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    Экс-директор академии «Локомотива»: «Джикия оказался не нужен Биличу. А после «Амкара» Котов отказался от Георгия, так как счел его не топ-игроком»

    Владимир Кузьмичев, бывший директор академии «Локомотива», рассказал, как клуб упустил своего воспитанника, защитника Георгия Джикию. Сейчас он капитан «Спартака» и игрок сборной России.

    «Джикия прошeл весь путь [в «Локомотиве»], начиная от перовской академии. Сразу попал в «Локомотив-2», минуя дубль. Поиграв 2,5 года за вторую команду, прошел сборы с основой. Тогда тренером был Славен Билич. Он посмотрел и сказал, что Джикия ему не нужен. После этого Георгий уехал в ФНЛ, затем попал в «Амкар». За пермский клуб провел хороший сезон, и клубы стали обращать на него внимание.

    Точно знаю, что агент Джикии тогда предложил игрока в «Локомотив». Кирилл Николаевич Котов (зять Ольги Смородской и менеджер «Локомотива» на тот момент – прим. «Бомбардира») сказал, что Георгий его не интересует, потому что клуб рассматривает только топ-игроков. На тот момент он посчитал, что Джикия — не топ-игрок. А «Спартак» проявил интерес и дал возможность. Буквально за короткий срок Георгий доказал и своей игрой отблагодарил «Спартак» за доверие», – сказал Кузьмичев.

    • Джикия со «Спартаком» брал РПЛ.
    • Рынок оценивает 27-летнего игрока в 9,5 миллиона евро.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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