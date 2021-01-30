Экс-директор академии «Локомотива»: «Джикия оказался не нужен Биличу. А после «Амкара» Котов отказался от Георгия, так как счел его не топ-игроком»

Владимир Кузьмичев, бывший директор академии «Локомотива», рассказал, как клуб упустил своего воспитанника, защитника Георгия Джикию. Сейчас он капитан «Спартака» и игрок сборной России.

«Джикия прошeл весь путь [в «Локомотиве»], начиная от перовской академии. Сразу попал в «Локомотив-2», минуя дубль. Поиграв 2,5 года за вторую команду, прошел сборы с основой. Тогда тренером был Славен Билич. Он посмотрел и сказал, что Джикия ему не нужен. После этого Георгий уехал в ФНЛ, затем попал в «Амкар». За пермский клуб провел хороший сезон, и клубы стали обращать на него внимание.

Точно знаю, что агент Джикии тогда предложил игрока в «Локомотив». Кирилл Николаевич Котов (зять Ольги Смородской и менеджер «Локомотива» на тот момент – прим. «Бомбардира») сказал, что Георгий его не интересует, потому что клуб рассматривает только топ-игроков. На тот момент он посчитал, что Джикия — не топ-игрок. А «Спартак» проявил интерес и дал возможность. Буквально за короткий срок Георгий доказал и своей игрой отблагодарил «Спартак» за доверие», – сказал Кузьмичев.