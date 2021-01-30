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  • Экс-директор академии «Локомотива»: «Джикия оказался не нужен Биличу. А после «Амкара» Котов отказался от Георгия, так как счел его не топ-игроком»

Экс-директор академии «Локомотива»: «Джикия оказался не нужен Биличу. А после «Амкара» Котов отказался от Георгия, так как счел его не топ-игроком»

30 января 2021, 20:28
4

Владимир Кузьмичев, бывший директор академии «Локомотива», рассказал, как клуб упустил своего воспитанника, защитника Георгия Джикию. Сейчас он капитан «Спартака» и игрок сборной России.

«Джикия прошeл весь путь [в «Локомотиве»], начиная от перовской академии. Сразу попал в «Локомотив-2», минуя дубль. Поиграв 2,5 года за вторую команду, прошел сборы с основой. Тогда тренером был Славен Билич. Он посмотрел и сказал, что Джикия ему не нужен. После этого Георгий уехал в ФНЛ, затем попал в «Амкар». За пермский клуб провел хороший сезон, и клубы стали обращать на него внимание.

Точно знаю, что агент Джикии тогда предложил игрока в «Локомотив». Кирилл Николаевич Котов (зять Ольги Смородской и менеджер «Локомотива» на тот момент – прим. «Бомбардира») сказал, что Георгий его не интересует, потому что клуб рассматривает только топ-игроков. На тот момент он посчитал, что Джикия — не топ-игрок. А «Спартак» проявил интерес и дал возможность. Буквально за короткий срок Георгий доказал и своей игрой отблагодарил «Спартак» за доверие», – сказал Кузьмичев.

  • Джикия со «Спартаком» брал РПЛ.
  • Рынок оценивает 27-летнего игрока в 9,5 миллиона евро.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Джикия Георгий Билич Славен
Комментарии (4)
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NewLife
1612034407
Редко у кого бывает ровная дорога. Эти футбольные перепитии нормальное явление. Однако, мое мнение - уровень игры Георгия сейчас не соотвествует требованиям Спартака.
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PAREVG.
1612035419
Какой смысл все это вспоминать, было и было. Во времена смородины было очень много трансферных провалов, и Сапатер наверное самый яркий тому пример. А сейчас, в Локо надо разобраться с трансферными провалами грызуна, Мурило и Камано - явно не соответствуют уровню, один постоянно пожарит в обороне, второй вообще с лавки не встает.
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