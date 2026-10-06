Статистика по турнирам

Лига наций 2026/2027 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Турция. Супер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Турция. Супер-Лига 2013/2014 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008