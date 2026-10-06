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Славен Билич
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Славен Билич - статистика
Хорватия
Хорватия
11 сентября 1968 (58)
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Лига наций 2026/2027
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025
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Команда
И
В
П
Н
Хорватия
4
1
3
0
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
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