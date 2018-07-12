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    Билич: «Хорватия никогда не сдается, даже если проигрывает и с сильным соперником»

    Бывший главный тренер «Локомотива» хорват Славен Билич отметил сильный характер, который продемонстрировала его национальная команда в полуфинальном матче чемпионата мира-2018 против Англии.

    «У этой сборной Хорватии есть превосходный характер – она никогда не сдается, даже если проигрывает в счете и играет с соперниками высочайшего уровня.

    Поэтому я не удивлен, что они сумели выровнять игру с Англией и отыграть пропущенный мяч. Команда уже не раз в плей-офф этого чемпионата мира возвращалась в игру, уступая в счете. Это говорит о ее сплоченности и характере», – заявил Билич.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

    Хорватия сходит с ума от счастья

    Источник: Известия

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    12.07.2018 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 июля 2018, 10:26

      "Даже если проигрывает и с сильным соперником". Кому-то стоит подучить русский язык, прежде чем записываться в журналюхи Бомбардира

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