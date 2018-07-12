Билич: «Хорватия никогда не сдается, даже если проигрывает и с сильным соперником»

Бывший главный тренер «Локомотива» хорват Славен Билич отметил сильный характер, который продемонстрировала его национальная команда в полуфинальном матче чемпионата мира-2018 против Англии.

«У этой сборной Хорватии есть превосходный характер – она никогда не сдается, даже если проигрывает в счете и играет с соперниками высочайшего уровня.

Поэтому я не удивлен, что они сумели выровнять игру с Англией и отыграть пропущенный мяч. Команда уже не раз в плей-офф этого чемпионата мира возвращалась в игру, уступая в счете. Это говорит о ее сплоченности и характере», – заявил Билич.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

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