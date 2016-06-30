Селфи Роналду, истерики Билича, треники Кирая и другие крутые видео Евро

Веселье началось уже с первого матча Франция – Румыния, когда при счете 1:0 запасной французской сборной Мусса Сиссоко смотрел футбол, а при приближении к нему камеры вдруг начал активно разминаться.

Пока одни дрались на улицах, другие дружили и веселились. Так перед матчем Швеция – Ирландия болельщики обеих команд распевали знаменитую песню группы «ABBA».

Ирландские фанаты вообще запомнились всем без исключения своим позитивом, очаровав даже полицейских.

А чтобы полицейские пели песни для фанатов – когда вы такое видели?

В самой сборной Ирландии атмосфера тоже была замечательной. Еще бы, с Роем Кином и его шутками.

Кин развлекался перед матчем с Бельгией, который его команда крупно проиграла. Перед тем матчем в сеть попало ставшее очень популярным коротенькое видео, как бельгийские фанаты развлекали маленькую ирландскую девочку.

В отличие от Ирландии, итальянцам удалось красиво обыграть бельгийцев, чему безумно обрадовалась вся команда, но особенно – вратарь и капитан. По окончании матча Буффон сделал крутой рывок из ворот на 50 метров и попытался запрыгнуть на перекладину, но не удержался и рухнул на газон.

Через несколько дней после этого Франция вымучила победу над Албанией, как ни старались ей помешать албанские тренеры-синхронисты.

Второй гол в том матче забил Димитри Пайе. Славен Билич эмоционально отметил в студии успех своего подопечного по «Вест Хэму» – аж залез на стол.

Еще раз Билич отжег в студии, когда напомнил Лотару Маттеусу, как Хорватия обыгрывала Германию. И объяснил и на пальцах показал.

Испанцы особо ничем не запомнились, а лучший их бомбардир – Альваро Мората – начал турнир с того, что подкатился под судью.

Испания проиграла Италии и не сумела выйти в четвертьфинал, так что с Германией ей уже не пересечься. У немцев, кстати, СМИ подсмотрели секрет успеха – как нужно беречь своих главных звезд даже на тренировках.

Именно немец Лотар Маттеус до этого Евро считался самым возрастным игроком чемпионатов Европы. Однако на нынешний турнир приехал знаменитый своими штанами венгерский голкипер Габор Кирай и отлично отыграл четыре матча, хоть и пропустил в них восемь голов. А кроме того, еще и пошутил пару раз по ходу встреч.

Не обошлось и без приключений с Криштиану Роналду. Тот момент с броском микрофона слишком скучен, а вот селфи с выбежавшим на поле фанатом – одно из сильнейших впечатлений от всего Евро.

Впрочем, с Хорватией команда Роналду отыграла скучнейший матч всего чемпионата. Голландское телевидение креативно подошло к разбору этой игры.

Хотя, что там голландцам разбирать, если они сами на Евро не попали, проиграв исландцам в группе. А теперь Исландия – герои Евро, а их бешеный комментатор – главный голос этого турнира.

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