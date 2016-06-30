Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Селфи Роналду, истерики Билича, треники Кирая и другие крутые видео Евро

Селфи Роналду, истерики Билича, треники Кирая и другие крутые видео Евро

Веселье началось уже с первого матча Франция – Румыния, когда при счете 1:0 запасной французской сборной Мусса Сиссоко смотрел футбол, а при приближении к нему камеры вдруг начал активно разминаться.

Пока одни дрались на улицах, другие дружили и веселились. Так перед матчем Швеция – Ирландия болельщики обеих команд распевали знаменитую песню группы «ABBA».

Ирландские фанаты вообще запомнились всем без исключения своим позитивом, очаровав даже полицейских.

А чтобы полицейские пели песни для фанатов – когда вы такое видели?

В самой сборной Ирландии атмосфера тоже была замечательной. Еще бы, с Роем Кином и его шутками.

Кин развлекался перед матчем с Бельгией, который его команда крупно проиграла. Перед тем матчем в сеть попало ставшее очень популярным коротенькое видео, как бельгийские фанаты развлекали маленькую ирландскую девочку.

В отличие от Ирландии, итальянцам удалось красиво обыграть бельгийцев, чему безумно обрадовалась вся команда, но особенно – вратарь и капитан. По окончании матча Буффон сделал крутой рывок из ворот на 50 метров и попытался запрыгнуть на перекладину, но не удержался и рухнул на газон.

Через несколько дней после этого Франция вымучила победу над Албанией, как ни старались ей помешать албанские тренеры-синхронисты.

Второй гол в том матче забил Димитри Пайе. Славен Билич эмоционально отметил в студии успех своего подопечного по «Вест Хэму» – аж залез на стол.

Еще раз Билич отжег в студии, когда напомнил Лотару Маттеусу, как Хорватия обыгрывала Германию. И объяснил и на пальцах показал.

Испанцы особо ничем не запомнились, а лучший их бомбардир – Альваро Мората – начал турнир с того, что подкатился под судью.

Испания проиграла Италии и не сумела выйти в четвертьфинал, так что с Германией ей уже не пересечься. У немцев, кстати, СМИ подсмотрели секрет успеха – как нужно беречь своих главных звезд даже на тренировках.

Именно немец Лотар Маттеус до этого Евро считался самым возрастным игроком чемпионатов Европы. Однако на нынешний турнир приехал знаменитый своими штанами венгерский голкипер Габор Кирай и отлично отыграл четыре матча, хоть и пропустил в них восемь голов. А кроме того, еще и пошутил пару раз по ходу встреч.

Не обошлось и без приключений с Криштиану Роналду. Тот момент с броском микрофона слишком скучен, а вот селфи с выбежавшим на поле фанатом – одно из сильнейших впечатлений от всего Евро.

Впрочем, с Хорватией команда Роналду отыграла скучнейший матч всего чемпионата. Голландское телевидение креативно подошло к разбору этой игры.

Хотя, что там голландцам разбирать, если они сами на Евро не попали, проиграв исландцам в группе. А теперь Исландия – герои Евро, а их бешеный комментатор – главный голос этого турнира.

I’m awaited in Valhalla! Почему Исландия круче «Лестера»

Исландия, Исландия! Что творится в мире после сумасшедшего матча против Англии

Чемпионат Европы Европа Франция Ирландия Швеция Испания Италия Германия Португалия Исландия Швайнштайгер Бастиан Роналду Криштиану Сиссоко Мусса Буффон Джанлуиджи Пайет Димитри Кирай Габор Мюллер Томас Мората Альваро Билич Славен Маттеус Лотар
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SKS6891
1467274109
Исландский комментатор - это сила! :)))
Ответить
hellkid
1467275895
отличная подборочка, почаще делайте такие статейки, сделали мой день)
Ответить
LokoGoGo
1467276516
Хорошая нарезка, спасибо!
Ответить
Nark0z
1467278238
Крутая подборка, спасибо :)
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+