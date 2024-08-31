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    • Они получали золотую медаль не только на футбольном поле – топ-5 игроков, которые очень хорошо учились в школе

    Они получали золотую медаль не только на футбольном поле – топ-5 игроков, которые очень хорошо учились в школе


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    Голосов: 4
    31.08.2024 16:40
    «Буквы разные писать, тонким пeрышком в тетрадь».

    Стремительно заканчивается лето, а это значит, что совсем скоро наступит День знаний. В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, так что школьники и студенты смогут насладиться каникулами чуть дольше, чем обычно. Ну а в понедельник начнется новый учебный год.

    Часто ли вы слышали о профессиональных футболистах, которые хорошо учились в школе? В общественном сознании популярный игрок – это, как правило, человек, не добившийся больших успехов в освоении наук. В лучшем случае – троечник, прогуливавший уроки для того, чтобы побегать с мячом на «коробке» во дворе. Но есть люди, разрушившие этот стереотип. Мастера, для которых словосочетание «золотая медаль» связано не только с футболом. Игроки, доказавшие, что при желании можно успевать везде – и в дневнике «пятерки» приносить, и голы забивать.

    Рулевой «Зенита» провел великолепную карьеру игрока. Успешен он и как тренер. Эта привычка – стремиться к победам всегда и везде – выработалась у него с детства. Он учился в спортивном интернате Луганска. Школу окончил с золотой медалью. Бывший защитник «Спартака», «Сатурна» и московского «Торпедо» Эдуард Мор заканчивал тот же интернат, но двумя годами позже. Он рассказывал, что Семак не был помешан на учебе. Находил время и для веселья, общался с друзьями. Но, в отличие от большинства одноклассников, всегда прилежно учился. Использовал принцип «Делу время, потехе час». После школы с успехом окончил Московскую государственную академию физической культуры.

    Футбольное мастерство Фрэнк осваивал в академии «Вест Хэма», а нефутбольные знания получал в Брентвудской школе, расположенной в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Лэмпард учился на одни пятерки, преуспел даже в освоении латыни. Друзья в шутку называли юношу «профессором» из-за его показателей в тестах на коэффициент интеллекта. Пишут, что будущий хавбек «Челси» выдавал самый высокий результат в этом тесте среди всех игроков Британии. Ну а как Лэмпард блистал на футбольном поле, помнят все любители английской Премьер-лиги со стажем.

    А что это мы все о завершивших карьеру игроках? Вот вам действующий футболист «Спартака» и сборной России, который, также как и Семак, окончил школу с золотой медалью. Руслан рассказывал, что был максималистом не только на поле, но и в школе. Футбол для него всегда оставался на первом месте, но свободное от игр и тренировок время Литвинов старался посвящать учебе. Его интересовали точные науки, особенно физика. Помогли и родители. Когда Руслан переехал из Воронежа в Москву, папа и мама поставили сыну условие: «Или продолжаешь усердно учиться, или забираем тебя из академии». Подействовало. Для того, чтобы получить золотую школьную медаль, Литвинов-младший должен был сдать ЕГЭ по русскому и математике за 70 и более баллов. Русский он написал на 80 баллов, профильную математику на 74, а базовую – почти на максимальный балл. А потом поступил в Университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

    Хорват еще во времена игровой карьеры получил от товарищей прозвище «самый умный защитник». И речь шла не только об игровом интеллекте. Билич прекрасно учился в школе. Его отец, профессор Университета экономики и юриспруденции настоял на том, чтобы Славен получил юридическое образование. В итоге Билич-младший все равно связал свою жизнь с футболом. Но знания, полученные в учебных заведениях, сформировали юношу как личность.

    Будущий вратарь «ПСЖ» стал футболистом благодаря счастливому случаю. Однажды в его родную школу №72 пришли селекционеры из «Краснодара». Рослого паренька заметили и пригласили в академию. Матвей и учился, и тренировался с усердием. Пишут, что особенно он любил алгебру и посещал математический кружок. А еще Сафонов хорош в шахматах. Он нередко устраивал интеллектуальные поединки с владельцем клуба Сергеем Галицким. Интересно, любит ли шахматы главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Maksim Konstantinov, Edgar Breshchanov, Panoramic / Global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии (11)
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    AtticusFinch
    1725112170
    Воооот..хорошая статья - а что в итоге? оба наших женились на ...даже слов не подобрать
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    Ровесник Романцева
    1725113686
    Интересно, как учился Соболев А.?
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    Ровесник Романцева
    1725114122
    Литвинов может пойдет по следу ОИР (сейчас он наступил на след) и станет Легендой и Тренером Спартака? Как правило, отличники везде преуспевают!
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    grogorkasen
    1725297560
    Кстати, напомню, что не нужно верить телеграм-каналам, группам и прочей ерунде по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Нужен реальный сервис прогнозов? В яндексе набираем в поиске: «платиновый прогноз». Сайт выходит на первом месте. Прогнозы имеют гарантию!
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    odessakmv
    1725341661
    Могли бы и Юру Тишкова вспомнить
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    Lokomotiv_10
    1725527905
    Статья хорошая, но Вам бы самим в школу еще походить, а то запятые зачем-то стоят там, где им совсем не место: «Буквы разные писать, тонким пeрышком в тетрадь».
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