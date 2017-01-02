Как с таким составом можно занимать 12 место?

Ответ мы найдем у Славена Билича, тренера Вест Хэма

Славен Билич(Вест Хэм)

Билич работает в клубе только второй сезон, но его влияние ощутимо.

В 2015 году, Славен стал коучем Вест Хэма, и сразу же подписал Димитри Пайета из Марселя за 20 миллионов евро, грамотная сделка. На Пайета рассчитывали как на лидера, и у Билича получилось мотивировать Димитри и партнеров его по команде.

Сезон 15/16 закончился для лондонского клуба удачей. Команда заняла 7 место, и попала в зону еврокубков, а точнее в Лигу Европы, в квалификационный раунд.

Клуб показывал зрелищную, атакующую игру. Много короткого паса сочеталась с раскованностью в игре, то есть игроки креативили. Вест Хэм стал одной из самых забивных команд АПЛ.

Но минусы есть у всех. Даже у Вест Хэма. Клуб отличается тем, что проводит нестабильные сезоны.

И сразу появлялся вопрос. Сможет ли Билич сохранить планку хотя в десятке и попасть в групповой этап Лиги Европы?

Сезон 16/17. Ничего из этих задач Билич не решил. В квалификации Лиги Европы проиграли румынской Астре, а в Английской-Премьер Лиге занимает 12 место, что в действительности можно назвать провалом.

Сделаем вывод. Билича нужно уволить за отсутствие результата с одним из самых сильных составов. Да, можно списать эти факторы на конкуренцию в АПЛ, но у Вест Хэма состав явно сильнее, чем у 8 команд лиги, а может и больше. Да и если судить по игре команды, то можно сказать, что мотивации не хватает.

Приоритетные варианты:

Эдди Хау(Борнмут); Поднял клуб из 4 дивизиона в элиту

Руи Витория(Бенфика);Команда окончательно стала первой силой в Португалии.

P.S Субъективное мнение