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  • Самедов помог «Спартаку» деньгами. Моуринью развеселил журналистов. Дайджест событий дня

Самедов помог «Спартаку» деньгами. Моуринью развеселил журналистов. Дайджест событий дня

«Реал» установил крутой рекорд в испанском футболе

«Реал» спас ничью в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи» (3:3) и продлил свою беспроигрышную серию до 40 игр. Аналогов такого достижения в испанском футболе еще не было, так что «Реал» стал абсолютным рекордсменом. В игре с «Севильей» забивали Марко Асенсио, Серхио Рамос и Карим Бензема. Спасителем серии стал французский форвард, сравнявший счет на третьей минуте добавленного времени.

В «Вест Хэме» – скандал с Пайетом

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет наказан отстранением от занятий с основным составом команды по решению Славена Билича. «До тех пор пока он не изменит своего отношения к происходящему, его не будет в команде. Он не будет тренироваться с основой «Вест Хэма». Но мы не собираемся его продавать», – отметил тренер. В то же время, клуб уже отклонил предложение «Марселя» о покупке футболиста, но при возможной продаже планирует выручить от сделки не менее 40 миллионов фунтов стерлингов.

«Меня будто опустили». Как Пайет выбивает у «Вест Хэма» трансфер

Турана зовут в Китай

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран попал в «китайские сети» и, как говорят, уже согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа», где будет зарабатывать целых 20 миллионов евро в год. Контракт турецкого игрока с «Барсой» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Туран провел за каталонский клуб в Примере 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми пасами.

«Зенит» – в топ-20 Европы по зарплатам

УЕФА опубликовал данные о зарплатах футболистов европейских клубов в своем отчете. На первом месте с серьезным отрывом идет «Барселона», которая тратит на зарплаты по 340 миллионов евро за сезон. В двадцатке присутствует «Зенит», чья зарплатная ведомость составляет 113 миллионов. Полный список топ-20 тут.

Оздоев может переехать в Санкт-Петербург

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев является одной из трансферных целей «Зенита», который готов приобрести игрока во время зимнего окна. «Зенит» рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева. Если переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур Юсупов», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Расхитители гробниц. Как «Зенит» грабит конкурентов на протяжении 10 лет

Ромуло покинул «Спартак» и перебрался во «Фламенго»

Полузащитник «Спартака» Ромуло расторг контракт со своим клубом по обоюдному согласию сторон. Он официально стал игроком «Фламенго», о чем сообщила пресс-служба бразильского клуба. В нынешнем сезоне РФПЛ игрок принял участие в восьми матчах и отдал две голевые передачи. «Спартаку» он принадлежал с 2012 года.

«Локомотив» получил 4 миллиона евро за трансфер Самедова

Ранее сообщалось, что «Спартак» не купит Александра Самедова дороже, чем за 3 миллиона евро, однако сегодня стало известно, что «Локомотив» выручил от его продажи еще и на миллион больше. Кроме того, игрок погасил собственными средствами часть этой суммы, что помогло оформить сделку. Футболисту осталось пройти в «Спартаке» медосмотр. «Локо», в свою очередь, намерен предложить полноценный контракт полузащитнику «Динамо» Игорю Денисову.

Моуринью развеселил журналистов

На пресс-конференции в преддверии матча с «Ливерпулем» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на зазвонивший на столе телефон журналиста. Судя по реакции португальца, своему коллеге звонила журналистка издания talkSPORT. Получилась очень забавная сценка, которая всем подняла настроение.

Матч 21-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед»«Ливерпуль» намечен на 15 января. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«МЮ» продал Шнейдерлина в «Эвертон». «Халл Сити» арендовал Ниасса. Таблица зимних трансферов АПЛ

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Реал Севилья Барселона Вест Хэм Шанхай Шэньхуа Зенит Рубин Спартак Фламенго Локомотив Манчестер Юнайтед Самедов Александр Денисов Игорь Туран Арда Пайет Димитри Юсупов Артур Оздоев Магомед Ромуло Билич Славен Моуринью Жозе
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Сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. Истина.
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headvk
1484375999
Зенит в топ -20 по зарплатам!
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