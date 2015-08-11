Осечка наудачу. Главные события 1-го тура английской Премьер-лиги

<p><em> Новый сезон Премьер-лиги взял резкий старт, приковав к себе внимание миллионов любителей футбола. Проблемы грандов, срывы Жозе Моуринью, дебют храброго защитника «Вест Хэма» - об этих и других событиях в обзоре «Бомбардира». </em></p> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>Тяжелая жизнь грандов</strong></span></div> <div> </div> <div>«Манчестер Юнайтед» летом закупился под завязку, но в сезон входит тяжело. За победу над «Тоттенхэмом» в стартовом матче чемпионата коллектив Ван Гаала должен благодарить голкипера Серхио Ромеро, госпожу фортуну и Кайла Уокера. Защитник «Тоттенхэма» пытался догнать Уэйна Руни, а когда достиг желаемого, то случайно срезал мяч в собственные ворота. Это первый случай в истории, когда английский сезон начинается с автогола. «Тоттенхэму» от этого не легче, а «дьяволам» такому успеху особенно радоваться не стоит. В атаке «МЮ» выглядел блекло, за что может быть наказан уже в следующих играх. </div> <div> </div> <blockquote> <div><em>Это первый случай в истории, когда английский сезон начинается с автогола.</em></div> </blockquote> <div> </div> <div>«Арсенал» за свою расслабленность поплатился изрядно. «Канониры» решили вкатиться в сезон спокойно, не форсируя форму лидеров. За это их публично наказал «Вест Хэм». Алексис Санчес появился на поле на 68-й минуте, заставив подопечных Венгера проснуться. Но к этому времени команда Билича уже имела преимущество в два мяча и отошла в оборону, полностью отдав сопернику территорию и инициативу. Сплоховал и Петр Чех, на котором лежит серьезная доля вины за итоговое поражение. Однако отчаиваться поклонникам «Арсенала» не стоит. Прошлый сезон лондонцы тоже начали слабо, но это не помешало им вернуться в гонку за трофей. <br /> <br /> <img alt="" src="/images/upload/1439280989_mourinho--physical-performance.img.png" style="height:405px; width:720px" /></div> <div><br /> <span style="color:rgb(255, 153, 0)"><strong>Жозе Моуринью снова сорвался</strong></span><br /> </div> <div>Лондонский «Челси» и Жозе Моуринью заслуживают отдельной рубрики в каждом материале. Матч со «Суонси» в очередной раз показал крутой нрав португальского специалиста. Теперь под горячую руку попал медперсонал команды в лице известной всем Евы Карнейро, быстро отреагировавшей на падение Эдена Азара. «Даже если ты врач, то все равно должен понимать игру. С Азаром все было в порядке, а из-за действий медицинского персонала в ключевой момент на поле осталось восемь полевых игроков», - поделился эмоциями специалист. Отметим, что к этому моменту у «Челси» уже был удален голкипер Тибо Куртуа, а футболисты «Суонси» серьезно нагнетали обстановку у лондонских ворот. </div> <div> </div> <blockquote> <div><em>«Даже если ты врач, то все равно должен понимать игру. С Азаром все было в порядке, а из-за действий медицинского персонала в ключевой момент на поле осталось восемь игроков». <strong>Жозе Моуринью</strong></em></div> </blockquote> <div> </div> <div>После окончания матча прошло уже много времени, но страсти все равно продолжают накаляться. Слухи упорно отправляют Еву Карнейро в «Манчестер Юнайтед», а сам Моуринью продолжает «инспектировать» работу тренерского штаба. В немилость португальца угодил тренер вратарей Кристоф Лоллишон, готовившей Тибо Куртуа к матчу со «Суонси». К слову, на удаление бельгийского голкипера «Челси» уже подал апелляцию, чтобы тот смог принять участие в игре с «Манчестер Сити». Немного успокоить вспыльчивого Жозе может тот факт, что это третий сезон, когда управляемая им команда стартует с осечки в виде ничейного результата. Предыдущие два заканчивались для тренера выигранным треблом. <br /> </div> <div><img alt="" src="/images/upload/1439281029_thumb_9415_default_news_size_5.jpeg" style="height:433px; width:720px" /></div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>Новые реалии на «Британии»</strong></span><br /> </div> <div>Прошлый футбольный год «Ливерпуль» заканчивал гостевым матчем со «Сток Сити». К перерыву на табло горели унылые для «красных» 5:0, что превратило второй тайм в обычную формальность. Однако в заключительной половине хозяева отдали дань уезжающему в МЛС Стивену Джеррарду, позволив легенде «Ливерпуля» убежать от защитников и забить гол престижа. <br /> </div> <div>Начало нового сезона. Стадион «Британия» в Сток-он-Тренте. Команды на поле абсолютно те же, а вот действующие лица совершенно иные. В «Ливерпуле» больше нет Джеррарда, место которого занял трудяга Милнер. Со скамейки в игру входит «многомиллионный» бразилец Фирмино, в старте – форвард Бентеке. Не сказать, что эти футболисты как-то впечатлили. Да и вообще не чувствовалось, что «Ливерпуль» снова потратил в летнее трансферное окно около 80-ти миллионов евро. </div> <div> </div> <blockquote> <div><em>Вообще не чувствовалось, что «Ливерпуль» потратил на трасферы около 80-ти миллионов евро.</em></div> </blockquote> <div> </div> <div>Однако единственный гол в матче, забитый бразильцем Фелипе Коутиньо, перевернул все впечатление от игры коллектива Роджерса. Тренер может с уверенностью утверждать, что его команда готова к преодолению трудностей и покорению больших вершин. Не расстроен и коллектив «Сток Сити». Когда за игрой с трибун наблюдает твой новичок Джердан Шакири, грустить вообще противопоказано. <br /> </div> <div><img alt="" src="/images/upload/1439281058_0,,10278-13897012,00.jpg" style="height:405px; width:720px" /></div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>Такие разные «Ньюкасл» и «Сандерленд»</strong></span><br /> </div> <div>В прошлом сезоне героев тайн-уирского дерби объединяли схожие проблемы. Обе команды находились недалеко от зоны вылета и чудом спаслись, благодаря чудесному преображению в последних турах. Лето оба клуба провели ударно, но к старту чемпионата оказались готовы совершенно по-разному. <br /> </div> <div>«Ньюкасл» со Стивом Маклареном – единственным тренером Премьер-лиги, входящим еще и в совет директоров клуба - дал серьезный бой «Саутгемптону». Заметно, что в межсезонье команда не валяла дурака, хотя в ее игре по-прежнему чувствуется некоторая нестабильность. Отлично проявил себя приехавший из Голландии Джорджиньо Вейналдум, забивший гол уже в первом матче сезона. А вот от игры бывшего форварда «Андерлехта» Александара Митровича осталось двойственное впечатление. Форвард вышел на замену и первым же подкатом едва не нанес травму защитнику «Саутгемптона» Мэтту Таргетту. Если «сороки» продолжат играть с таким же желанием, то об опасности со стороны зоны вылета можно будет забыть окончательно.<br /> </div> <div>«Сандерленд» Дика Адвоката даже как-то не удивил. «Черные коты» уже приучили общественность к тому, что каждый сезон начинается для них с большого провала. Взбудоражить команду может только увольнение главного тренера, но ведь Адвоката так любят болельщики! Стартовый матч с «Лестером», которому упорно продолжают прочить последнее место в чемпионате, обнажил все проблемы подопечных «маленького генерала». Серьезные разрывы между линиями, четыре пропущенных мяча – старине Дику предстоит еще много работы. <br /> </div> <div><img alt="" src="/images/upload/1439281086_UNILAD-oxford4.jpg" style="height:448px; width:720px" /></div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>Английская молодежь выходит на первые роли</strong></span><br /> </div> <div>Говорят, что команды английской Премьер-лиги не дают юным англичанам проявить себя. Два года назад это опроверг ворвавшийся в основу «Ливерпуля» Рахим Стерлинг, в прошлом сезоне - засверкавший Гарри Кейн. Уже первый тур нового футбольного года показал, что в Англии есть таланты, готовые даже в подростковом возрасте выходить на поле в стартовом составе. <br /> </div> <div>Возглавивший «Вест Хэм» Славен Билич решился предоставить шанс 16-летнему защитнику Рису Оксфорду! В матче с «Арсеналом» игрок вышел на поле с первых минут и отыграл надежно, удостоившись похвалы от главного тренера: «Я горжусь им. Оксфорду 16 только на бумаге. Он является частью нового поколения». Рис Оксфорд стал самым молодым игроком в истории «Вест Хэма» и занял второе место в истории Премьер-лиги по возрасту на момент дебюта. Только Джо Бакстер, когда впервые выходил на поле в составе «Эвертона», был на 38 дней моложе. </div> <div> </div> <blockquote> <div><em>Рис Оксфорд стал самым молодым игроком в истории «Вест Хэма».</em></div> </blockquote> <div> </div> <div>Другие клубы тоже не игнорируют молодые таланты. «Ливерпуль» не постеснялся отдать «Чарльтольну» 3,5 миллиона фунтов за игрока, которому едва исполнилось 18 лет. Левый латераль Джо Гомес отлично проявил себя в предсезонных матчах, удостоившись места в стартовом составе и в игре против «Сток Сити». Продолжает воспитывать таланты и «Саутгемптон». 19-летний защитник Мэтт Таргетт в прошлом сезоне был всегда готов подменить основных футболистов, а год нынешний начал уже в старте. Матч с «Ньюкаслом», где Таргетт допустил несколько серьезных ошибок, он занести себе в актив не может, но дальше все обязательно будет только лучше. </div> <div><br /> <span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></div> <div> </div> <div><img alt="" src="/images/upload/1439281160_6okvVEp4KPs.jpg" style="height:439px; width:345px" /></div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 1-го тура АПЛ:</strong></span> </div> <div><a href="https:///online/80125"><strong>Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 1:0</strong></a></div> <div><a href="https:///online/80131"><strong>Норвич – Кристал Пэлас – 1:3</strong></a></div> <div><a href="https:///online/80129"><strong>Лестер – Сандерленд – 4:2</strong></a></div> <div><a href="https:///online/80128"><strong>Эвертон – Уотфорд – 2:2</strong></a></div> <div><a href="https:///online/83111"><strong>Борнмут – Астон Вилла – 0:1</strong></a></div> <div><a href="https:///online/80126"><strong>Челси – Суонси – 2:2</strong></a></div> <div><a href="https:///online/80130"><strong>Ньюкасл – Саутгемптон – 2:2</strong></a></div> <div><a href="https:///online/80127"><strong>Арсенал – Вест Хэм – 0:2</strong></a></div> <div><a href="https:///online/80132"><strong>Сток Сити – Ливерпуль – 0:1</strong></a></div> <div><a href="https:///online/80133"><strong>Вест Бромвич – Манчестер Сити – 0:3</strong></a></div> <div> </div>