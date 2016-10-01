«У меня нет волшебной палочки». Чего не хватает Биличу, чтобы сделать «Вест Хэм» топ-клубом

15 августа 2016-го года должна была начаться новая веха в истории «Вест Хэма». Амбициозный клуб из Лондона сыграл свой первый матч в статусе команды Премьер-лиги после переезда на Олимпийский стадион – правда, стартовать с чемпионате «молотобойцам» пришлось не в своем новом доме, а на «Стэмфорд Бридж». И вроде бы не случилось ничего страшного – проиграли обновленному «Челси» с Конте во главе угла. Но дальше последовали события хуже – вылет из Лиги Европы и 5 поражений в 6 матчах чемпионата. Вокруг команды с каждым туром стало возникать все больше негатива сразу по нескольким причинам.

Причина №1: Обман собственных болельщиков

Во время проигранного домашнего матча «Саутгемптону» (0:3) некоторые болельщики обнаружили, что овации на трибунах стадиона «Олимпийский» вовсе не настоящие, а производятся посредством аудиозаписи. Такая новость не могла не нанести вред имиджу клуба. Одно дело, когда свои недочеты маскируют в Китае, устанавливая на трибунах картонных людей для видимости большей посещаемости, а другое – когда клуб с историей замазывает свои пробоины таким постыдным способом. Этих пробоин вообще не должно быть. А в итоге – «Вест Хэм» выигрывает право на проведение домашних матчей на 80-тысячном стадионе, люди с горем пополам принимают переезд с «Аптон Парка» на «Олимпийский», покупают абонементы, но на играх звучат искусственные аплодисменты.

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Понятно, что делается это для того, чтобы солидно смотреться по телевизору, ведь глядеть даже на полную, но тихую «чашу» никому неинтересно. «Молотобойцы» серьезно следят за тем, чтобы их бренд активно продвигался по всему миру, пытаются держать марку столичной команды, но по факту – такая информация серьезно подрывает не только имидж клуба, но и доверие собственных болельщиков. Фанаты – существа крайне ранимые, и их можно как легко обрадовать, так и легко обидеть. Например, «Ливерпуль» увеличил вместимость Main Stand на «Энфилде», построив верхний ярус. «Красные» так раскрутили эту новость, что сделали из этого события настоящий фурор – толпы туристов ходят на экскурсию, чтобы забраться на эту трибуну и посмотреть, какой с нее обзор на поле. Притом сами болельщики тоже рады – не самая новая арена подверглась косметическому ремонту. Тут еще и команда успешно играет – в общем, вот как нужно «седлать» волну успеха.

В случае с «Вест Хэмом» это не волна успеха, а целый шторм негатива. Да, пусть болельщики сегодня тебя любят, а завтра тебя ненавидят, но главное, чего они не допустят – это отсутствие честности и искренности. Недаром ведь говорят: «Мы вам простим поражение, главное – бейтесь». Пока фанаты «молотобойцев» видят команду-слизняк на поле, без характера и внутреннего стержня, а тут еще и их настоящие эмоции заменили на обычную аудиозапись. Впрочем, за прошедшие 6 туров «Вест Хэм» настоящих аплодисментов пока не заслужил, и с таким отношением к своим поклонникам лондонцы могут лишиться хорошей посещаемости.

Причина №2: Неопределенность Билича

«Вест Хэм» находится в тяжелом положении. У игроков нет уверенности в себе, а у меня нет волшебной палочки. Необходимо сплотиться вместе и работать», – вот что сказал главный тренер лондонского клуба после поражения от «святых». Билич действительно выглядел расстроенным не только у кромки поля во время матча, но и после него на пресс-конференции. И в то время, когда фанаты уже гонят хорватского специалиста с его поста, он не берет ответственности за происходящее. Психологически это еще давит и на футболистов, потому что одно дело, когда сохраняется оптимизм, а другое – когда твой наставник признает, что команда безвольна.

Билич прекрасно понимает, что ближайшие игры против «Мидлсбро» дома и против «Кристал Пэлас» на выезде станут для него определяющими. Любой карт-бланш имеет свойство заканчиваться. Он успел зарекомендовать себя как не столько отличный тактик, сколько как прекрасный психолог. Эдакий «свой парень», что-то наподобие Слуцкого в ЦСКА и в сборной России. Вот только чем закончился прошлый чемпионат Европы для россиян мы все помним – этот подход не всегда работает, особенно когда наставнику приходится работать с большой группой новых для него футболистов. Нет сомнений, что хорват может и накричать на своих игроков, и это, возможно, было бы сейчас нелишне, чтобы дать им свежую мотивацию. И «волшебной палочки» никакой не нужно, ведь Билич не тренирует записного аутсайдера. Но пока тренер сам не уверен в том, что он делает и выносит это в информационное пространство, ждать чего-то от своих подопечных – опрометчивая задумка.

Причина №3: Пайет не набрал форму

Можно сколько угодно говорить о том, что «Вест Хэм» сделал много приобретений, и поэтому пока команда не сыграна или что «молотобойцев» замучили травмы на старте сезона, но причина неудач кроется во многом из-за того, что не очень удачно начал текущую английскую кампанию Димитри Пайет, на которого возложена большая ответственность.

Билич играет в полузащите с двумя опорниками в лице Куйяте и Ноубла, а немного впереди действует трио Пайет – Лансини – Антонио, призванное помогать «наконечнику» команды в лице Симоне Дзадза. Команда в 6 стартовых играх забила 7 голов и 5 из них – на счету Антонио, и это, несомненно, прогресс для вингера, пусть его голы и не принесли большой пользы команде, если иметь в виду набранные очки.

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Руководство клуба уже планирует вернуть обратно в «Ювентус» Дзадзу, с приобретением которого, по мнению лондонцев, они просчитались, хотя делать выводы о потенциале форварда по первым трем матчам в команде уж слишком поспешно. Дело в том, что после прошлого блестящего сезона в исполнении Пайета как за клуб, где он набрал 21 балл по системе «гол+пас», так и за сборную Франции, в составе которой он завоевал серебряные медали Евро-2016 и был одним из самых заметных футболистов на турнире, ожидания от француза перед сезоном-2016/17 оказались завышенными.

Пока полузащитник за 6 матчей сделал всего 3 результативные передачи. Если для кого-то покажется, что эта статистика удовлетворительна, то пересмотрите матчи «Вест Хэма» – у игрока нет легкости в ногах, он, как и вся команда, не знает, во что играет, хотя в отличие от некоторых его коллег по цеху, его уровень мастерства позволяет на интуитивном уровне создавать голевые моменты. Для любителей цифр тоже есть интересный факт: в прошлом сезоне к этому моменту у футболиста уже было 2 мяча и 3 голевые передачи, при том что календарь первых 6 матчей у лондонцев тогда был посерьезнее, чем нынче. Очевидно, прошлый сезон вымотал Пайета, и теперь ему потребуется гораздо больше времени, чтобы снова начать тащить «молотобойцев» вверх. Главное, чтобы не стало слишком поздно. Начинать тащить нужно прямо сейчас.