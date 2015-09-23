Сумасшедший старт «Вест Хэма», «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас»

Турнирная таблица английской Премьер-лиги после шести туров имеет достаточно необычный вид – в топ-4 находятся "Вест Хэм" и "Лестер Сити", отличную игру и неплохие результаты демонстрирует лондонский "Кристал Пэлас". "Бомбардир" анализирует причины успешного старта этих команд.

"Вест Хэм Юнайтед"

Составляющие успеха

"Вест Хэм" и раньше, при Сэме Аллардайсе, был настоящей грозой авторитетов – к примеру, "горожане" пострадали от "молотобойцев" и в прошлом сезоне, когда проиграли им на "Аптон Парк". Но сейчас мы наблюдаем не эпизодические удачные результаты команды в матчах с грандами, а настоящую действенную систему отбора очков у "богатых" с последующей раздачей их "бедным". Тут уже стоит вести речь не о грозе авторитетов, а о настоящем футбольном меценатстве "Робин Гудов" Славена Билича.

"Вест Хэм" выиграл все матчи на выезде, причем в соперниках у "молотков" были "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"! При этом дома удалось выиграть только у совершенно "мертвого" на старте сезона "Ньюкасла", а вот "Лестеру" и "Борнмуту" на домашнем поле лондонцы проиграли. Как же так? В чем причина такой странной аномалии?

Практически во всех выигранных матчах, кроме первого с "Арсеналом", "Вест Хэму" удавалось забить быстрый гол, который позволял в дальнейшем избрать любимую для команды Билича тактику контратак. А вот в проигранных матчах "молотки" наоборот быстро пропускали и вынужденно раскрывались, что не шло на пользу – следовавшая затем перестрелка не приносила плодов "Вест Хэму".

Когда "Вест Хэм" играет от обороны – команда находится в своей стихии. Не лишним будет отметить, что "молотки" уступили в проценте владения мячом практически всем своим соперникам в этом чемпионате – "Ман Сити" (35%), "Ливерпулю" (40%), "Арсеналу" (42%), "Ньюкаслу" (40%) и даже "Борнмуту" (46%). Только с "Лестером" "молотки" сумели соблюсти паритет в пользовании главным футбольным снарядом, но, как видим, это не прибавило команде Билича шансов на успех.

"Вест Хэм", как никто, умеет обороняться всей командой, играть без мяча, шикарно прессингует, а к тому же Биличу досталась очень сбалансированная команда с великолепным голкипером Адрианом, который, если поймает кураж, способен в одиночку вытащить матч. В принципе, во втором тайме матча с "Ман Сити" можно было наблюдать все его сильные стороны в лучшем виде.

Лидер. Димитри Пайе

Лидером команда тем не менее стал летний новичок – француз Димитри Пайе, без участия которого не обходится ни одна голевая атака "Вест Хэма". В "Марселе" он был одним из лучших в европейском футболе по количеству голевых передач, а в "Вест Хэме" уже успел освоиться и продолжить стабильно набирать очки по системе "гол+пас". Взять тот же матч с "Ман Сити" – на счету Пайе голевая передача Мозесу и удачно разыгранный угловой, после которого Сахо затолкал мяч в ворота Харта. С "Ньюкаслом" француз вообще солировал, забив красивейший гол и успев на добивание после удара все того же Мозеса, с которым Пайе очень быстро спелся.

Слабые места

По составу "Вест Хэм" достаточно сбалансированная команда без явных слабых мест, но проблемой "молотков" может стать то, что их нынешние результаты во многом основаны на приличной физической форме команды, открывшей сезон раньше всех – в июле, матчами в квалификации Лиги Европы.

Что будет дальше

"Вест Хэм" уже приучил нас к тому, что силен только тогда, когда находится в лучшей физической форме. Объясняется все просто – энергозатратная манера игры команды, с большим объемом черновой работы практически у всех участников процесса, прессингом по всему полю и игре без мяча требует большой отдачи физических сил.

Сэм Аллардайс смог подобрать коллектив настоящих атлетов, но и у них иногда бывают функциональные спады, травмы и неудачные дни и тогда с командой случается то, что мы наблюдали во втором круге минувшего чемпионата - "Вест Хэм" постепенно теряет позиции и возвращается к привычным местам обитания в середине таблицы. Возможно, так будет и в этот раз.

"Лестер Сити"

Составляющие успеха

От "Лестер Сити" еще меньше ожидали подвигов на старте сезона после того, как летом на "Кинг Пауэр Стэдиум" сменился менеджер. Приход Клаудио Раньери восприняли скептически – уж больно много неудач у него было в последнее время. А последний эпический фэйл в сборной Греции с поражением от Фарерских островов запомнился надолго!

В случае с "лисами" можно выделить две явные составляющие успешного старта. Во-первых, "Лестеру" повезло с календарем – в отличие от того же обыгранного "лисами" "Вест Хэма", ни с кем из больших клубов они пока что не играли и первый матч такого плана. С "Арсеналом" проведут только в следующем туре.

Во-вторых, Раньери досталась команда с характером, которая способна правильно реагировать на неудачное начало матча и не желающая проигрывать. В последних четырех матчах "Лестер" пропускал первым, но тем не менее три из них свел к ничьей, а один завершился героическим победным камбэком с "Астон Виллой". Причем фору "лисы" своим соперникам выписывают все большую и большую. С "Тоттенхэмом" и "Борнмутом" в один мяч, а с "Астон Виллой" и "Сток Сити" – в два!

Закалился характер "Лестера" в концовке прошлого сезона, когда команда Пирсона встретила Рождество, Новый Год и начало весны на последнем месте, но затем совершила чудесное преображение и выпорхнула из зоны вылета, как птичка колибри, благодаря ряду классных побед. Тогда "лисы" и поверили в то, что безвыходных положений не бывает.

Лидер. Рияд Марез

Лидеры у "Лестер Сити" те же, что и в той волшебной для "лис" концовке сезона 2014/15 – Рияд Марез и Джейми Варди. Алжирский краек так и вовсе демонстрирует выдающийся прогресс, по итогам которого его сейчас сватают в "Барселону" и "Арсенал".

Марез забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в девяти последних матчах "Лестера" в Премьер-лиге – это по-настоящему выдающийся результат даже для нападающего, а алжирец на самом деле типичный вингер. Мало кто верил в его способность заиграть в Англии и проявить себя в футболе вообще из-за невысокого роста (179 см) и невеликого веса (61 кг). Но Марез начал покорять Англию из Чемпионшипа и если уж был конкурентоспособен там, то в Премьер-лиге с ее судьями, оберегающими атакующих игроков, освоился еще быстрее.

Слабые места

И все же, несмотря на все охи и ахи, которые сейчас вызывает игра "Лестера", у нее есть очевидная проблема – "лисы" пропускают слишком много. Больше них к седьмому туру пропустили только "Сандерленд", "Челси" и "Норвич". И тем удивительнее, как это команде Раньери удалось остаться единственной, кто не проигрывал в текущем чемпионате.

Не убедил пока что в собственной пригодности для работы в АПЛ и Раньери – не разочаровал, начав разваливать то, что хорошо работало и до него, но и не показал, чем он может улучшить игру "Лестера". Для его любимой ротации не так уж много простора, так как скамейка у "Лестера" не изобилует исполнителями, равноценными тем, которые сейчас выходят в основе. Но если уж он уже успел дать отдых лучшим на старте сезона Олбрайтону и Махрезу, значит – тасование состава не за горами.

Что будет дальше

В случае с "Лестером" нужно дождаться матчей с серьезными противниками и уже в следующем туре многое будет ясно по мотивам матча с "Арсеналом", нуждающемся в победе после фиаско на "Стэмфорд Бридж". Очень тяжелым для "Лестера" будет рождественский период – там у них идут чередой матчи с "Челси", "Эвертоном", "Ливерпулем" и "Ман Сити", а затем после небольшой передышки – повторение подобной серии в феврале.

"Кристал Пэлас"

Составляющие успеха

Кто-то может возмутиться – что же здесь делает "Кристал Пэлас", и чем лондонские "орлы" заслужили такую честь, если набрали одинаковое количество очков с "Уотфордом" и "Суонси"?! Но давайте посмотрим, с кем играли "орлы" Алана Пардью в первых турах, и как тяжело их обыгрывали те, кому посчастливилось это сделать – "Арсенал", "Ман Сити" и "Тоттенхэм".

"Кристал Пэлас" – команда бескомпромиссная и в отличие от того же "Уотфорда", преуспевшего в умении не проигрывать, очки делить ни с кем не желает. Возможно, именно этой бескомпромиссностью "орлов" и объясняется не только поражение на последних минутах в матче с "Ман Сити", но и победа над "Челси".

Тогда на "Стэмфорд Бридж" после того, как Диего Коста сравнял счет, наверное, отошел бы в оборону любой другой соперник "Челси" в АПЛ. Кроме "КП", пожелавшего побороться за победу и преуспевшего в этом своем желании.

"Орлы" Алана Пардью нравятся тем, что с любым соперником играют в свой футбол, всегда нацелены на победу. И этот стиль игры и характер команды вызывают горячий отклик на трибунах "Селхерст Парк" – самого шумного стадиона Премьер-лиги. Именно поэтому перспективы "Кристал Пэлас" оцениваем выше, чем будущие достижения того же "Лестера" и даже "Вест Хэма" – в основе всех успехов команды Пардью лежит поставленная игра в атаке, а это дорого стоит для клуба с такими небольшими финансовыми возможностями.

Лидер. Скотт Данн

Удивительно, но лидером команды, умеющей атаковать, хочется назвать центрального защитника. Дело тут в том, что атакует "Кристал Пэлас" всей командой, и защитники пока что – главная ударная сила "орлов". Скотт Данн и Дэмьен Дилэйни забили по одному голу, а травмированный нынче Джоэль Уорд и вовсе возглавляет список бомбардиров клуба с двумя мячами. Все они отлично играют головой и успешно подключаются к стандартам, но те же Уорд и Дилэйни могут и классно выстрелить издали, что, к примеру, и сделал правый защитник "Пэласа" в матче с "Арсеналом".

Слабые места

Увы, но слабых мест у команды Пардью хватает – иначе бы сейчас именно "Кристал Пэлас" возглавлял турнирную таблицу. Во-первых, у "орлов" как не было, так и нет результативного нападающего. Коннор Уикэм не способен решить эту проблему, а стабильно забивавшего во втором круге Гленна Мюррея на "Селхерст Парк" уже нет. Так и получается, что основная голевая нагрузка в этой команде приходится на защитников и атакующих хавбеков, а нападающие настолько бесполезны, что Пардью часто обходится и вовсе без них.

Вторая проблема – травма Хулиана Сперони, многолетнего стража ворот "Кристал Пэлас". Алекс Маккарти – парень талантливый и время от времени способен сотворить какой-то расчудесный сэйв, но и результативные ошибки свойственны ему не в меньшей степени. Он вполне мог отразить удар корейца Сона в матче с "Тоттенхэмом". А нигериец Ихеначо стал известен благодаря тому, что добил мяч в ворота Маккарти после того, как Алекс отразил перед собой удар Самира Насри. Две ошибки, которые принесли соперникам "Пэлас" по три очка и лишили "орлов" как минимум двух зачетных пунктов.

Что будет дальше

У "Кристал Пэлас" достаточно мягкий график ближайших матчей, в которых команда Пардью должна стабильно набирать очки. Интересно, что в середине октября у "орлов" как раз назначены свидания с "Вест Хэмом" и "Лестером". И вот тогда мы сможем увидеть, кто на самом деле может претендовать на звание главного открытия сезона, а кто просто – калиф на час, звезда на один концерт.