Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Неподъемный. Почему Миранчук – это «новый Кокорин»

Возле Месси

20 апреля 2013 года. «Локомотив» Билича за месяц до конца чемпионата скрипит на 10-й строчке в таблице. Хорватский тренер осознает, что терять уже нечего, и выпускает в основе 17-летнего Алексея Миранчука. Щуплый парень уже в третьем матче в старте делает «1+1» в игре против «Амкара».

21 мая 2015 года. «Локомотив» завоевывает первый трофей за восемь лет. В финале Кубка России железнодорожники перебороли «Кубань». Последний гол в матче забил Алексей Миранчук, нагло убрав по пути к вратарю троих защитников и четко реализовав выход один на один. Рейтинги лучших молодых игроков страны получили однозначного лидера.

25 сентября 2015 года. Лионель Месси выбирает 10 молодых футболистов со всей планеты и дает им право играть в его новых бутсах. Все это рекламная кампания, но попаданию Миранчука в «команду Месси» позавидовали многие. Почти прикоснулся к внеземной цивилизации.

Космос пришелся Алексею по вкусу. Весь нынешний сезон 21-летний хавбек провел в основе «Локо» и где-то рядом со сборной России. Эпитеты вроде «новый Лоськов» и «надежда страны на ЧМ-2018» заменили Алексею тень. Журналисты полюбили Миранчука за неподдельную скромность. Он только недавно перестал краснеть во время интервью, а прежде вообще казался мальчишкой, которого надо увести со стадиона, чтобы его не научили матерным словам. «Я езжу на метро, живу в интернате, меня все устраивает. Не знаю, от чего это зависит. Может, в интересах разных дело? И наверняка в жизненном понимании и воспитании, что очень влияет», – делился футболист летом 2015 года.

Общая позиция

Миранчук вел странный Instagram, где активно светил средним пальцем, но эти шалости мало кто замечал. И вдруг минувшей осенью самый ценный актив повис на шее клуба. Подписание нового контракта с Миранчуком затянулось, но новое руководство «Локомотива» не ожидало, что с этим возникнут трудности. Репутация хорошего парня множилась на юный возраст и условия, которые клуб предлагал игроку. К Миранчуку давно присматривались «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Но «Локо» за год до Кубка Конфедераций, казалось, бил конкурентов очевидным козырем – это приоритетное для Миранчука место в составе.

Между «Локомотивом» и Алексеем возникла фигура агента Павла Андреева. Полтора года назад Миранчук был уверен, что ему агент не нужен: «Были определенные намеки на этот счет, но ничего конкретного. Кроме того, это бесполезно — я игрок «Локомотива», люблю нашу атмосферу в Черкизово». В ходе переговоров стало понятно, что спор идет исключительно вокруг денег. Владелец клуба, РЖД, серьезно взялся за бюджет, поэтому нынешний «Локомотив» обязан считать деньги. Даже если их хочет потенциальная звезда русского футбола.

Миранчук и/или его агент бьются за значительное улучшение контракта. По информации одного из российских изданий, главная деталь – четыре миллиона евро подъемных. Клуб согласен на сумму вдвое меньше и зарплату 1,8 млн евро. «Рубин» предложил полузащитнику оклад 2,5 миллиона и 3 – в качестве подъемных. Представители Миранчука назвали информацию ошибочной, однако реальные цифры не засветили. Алексей все это время отнекивается: «Без комментариев – это общая позиция моя и клуба».

Как все

Зарплата около двух миллионов евро – средняя для топ-клубов Премьер-лиги. В том же «Локомотиве» в два раза больше получают Чорлука и Фернандеш, Самедов и Тарасов – 2,5 млн евро. Новичок «Зенита» Йоан Молло будет зарабатывать два миллиона. Если Миранчук, как минимум, в цифрах заработной платы видит себя на уровне топов, проанализируем его статистику.

(нажмите на картинку, чтобы ее увеличить)

От сезона к сезону Алексей играет все больше, однако его показатели застопорились. Более того, многие цифры и ухудшаются. Сравним Алексея с его конкурентом Мануэлом Фернандешем и лидерами «Зенита» и «Спартака», Жулиано и Жано. Они провели меньше матчей, но все равно превосходят Миранчука его по большинству показателей.

Новая политика «Рубина», ориентированная на молодежь и испанский рынок, Миранчуку идеально подходит. Разве что «заговоривший» по-испански «Рубин» не делает чемпионат России похожим на Примеру. Там Миранчуку было бы комфортно, учитывая техническую составляющую, хорошие поля и отсутствие жесткой борьбы. Однако сейчас Алексей проигрывает даже Рубену Рочине по всем показателям, кроме количества сыгранных минут. «То, что сегодня Миранчук (или не он, а его окружение) пытается выбить денег из клуба, может сыграть с игроком злую шутку в будущем. Где гарантии, что он будет играть хотя бы столько, сколько он сейчас играет в «Локо»? Так можно потерять значительно больше, чем выиграть», – наставляет игрока Евгений Ловчев.

При этом Миранчук – игрок очень узкой специализации. Ему комфортно в роли «десятки», когда много свободы и кто-то помогает с обороной. Для фланга Алексею не хватает скорости и стабильного дриблинга. Однако играя под нападающим, он опасается чрезмерной опеки и проигрывает большинство единоборств. В России очень мало команд, готовых возиться с его слабыми сторонами. Даже в «Локомотиве» вдруг загоревшийся игрой Фернандеш выглядит игроком другого класса. За один лишь матч с «Томью» португалец превзошел годовую норму Миранчука по ассистам. Алексей же не был прямым участником ни одного из шести голов.

Так что пока успехи Миранчука пока ограничиваются лишь отсутствием «факов» в Instagram.

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Зенит Рубин Спартак Лоськов Дмитрий Миранчук Алексей Билич Славен
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
gunstilzit
1484033856
Звязда,блин!
Ответить
Sasha1086
1484034823
Ну точно не "Аршавин"
Ответить
ВасяК
1484036159
Кокоша ,стало имя нарицательным!!!
Ответить
evgeniykaras
1484036546
Рановато начал падать, я думаю будет толк с парня ведь всё в переди. хотя сколько таких было уже! Помнят наверное все Спартак и Давыдова!!!! Это было не так давно но парень что то не очень блистает сейчас!
Ответить
тоширо
1484042296
трудится надо,а не бабки вышибать. А потом уж в Китай можно поехать)))
Ответить
Nesterenko
1484043341
Автор, какой Рубин, ты о чем? Там уже три основных состава набралось, куда его то туда поставить. К тому же сам пишешь, что Миранчук плохо играет, а значит в Рубине он тем более будет деградировать в запасе да еще и с высокой зарплатой. Так что Рубин только еще хуже сделает Миранчуку. Идеальный для него вариант - остаться в Локо.
Ответить
lovekurwa
1484055050
А вы знаете, что Денис Беневольский - лучший автор данного портала - в настоящий момент занимается написанием автофиографии? Совсем скоро потенциальный бестселлер поступит в продажу!
Ответить
denisov
1484057839
Высокие зарплаты губят наших молодых футболистов
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+