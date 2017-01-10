Неподъемный. Почему Миранчук – это «новый Кокорин»

Возле Месси

20 апреля 2013 года. «Локомотив» Билича за месяц до конца чемпионата скрипит на 10-й строчке в таблице. Хорватский тренер осознает, что терять уже нечего, и выпускает в основе 17-летнего Алексея Миранчука. Щуплый парень уже в третьем матче в старте делает «1+1» в игре против «Амкара».

21 мая 2015 года. «Локомотив» завоевывает первый трофей за восемь лет. В финале Кубка России железнодорожники перебороли «Кубань». Последний гол в матче забил Алексей Миранчук, нагло убрав по пути к вратарю троих защитников и четко реализовав выход один на один. Рейтинги лучших молодых игроков страны получили однозначного лидера.

25 сентября 2015 года. Лионель Месси выбирает 10 молодых футболистов со всей планеты и дает им право играть в его новых бутсах. Все это рекламная кампания, но попаданию Миранчука в «команду Месси» позавидовали многие. Почти прикоснулся к внеземной цивилизации.

Космос пришелся Алексею по вкусу. Весь нынешний сезон 21-летний хавбек провел в основе «Локо» и где-то рядом со сборной России. Эпитеты вроде «новый Лоськов» и «надежда страны на ЧМ-2018» заменили Алексею тень. Журналисты полюбили Миранчука за неподдельную скромность. Он только недавно перестал краснеть во время интервью, а прежде вообще казался мальчишкой, которого надо увести со стадиона, чтобы его не научили матерным словам. «Я езжу на метро, живу в интернате, меня все устраивает. Не знаю, от чего это зависит. Может, в интересах разных дело? И наверняка в жизненном понимании и воспитании, что очень влияет», – делился футболист летом 2015 года.

Общая позиция

Миранчук вел странный Instagram, где активно светил средним пальцем, но эти шалости мало кто замечал. И вдруг минувшей осенью самый ценный актив повис на шее клуба. Подписание нового контракта с Миранчуком затянулось, но новое руководство «Локомотива» не ожидало, что с этим возникнут трудности. Репутация хорошего парня множилась на юный возраст и условия, которые клуб предлагал игроку. К Миранчуку давно присматривались «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Но «Локо» за год до Кубка Конфедераций, казалось, бил конкурентов очевидным козырем – это приоритетное для Миранчука место в составе.

Между «Локомотивом» и Алексеем возникла фигура агента Павла Андреева. Полтора года назад Миранчук был уверен, что ему агент не нужен: «Были определенные намеки на этот счет, но ничего конкретного. Кроме того, это бесполезно — я игрок «Локомотива», люблю нашу атмосферу в Черкизово». В ходе переговоров стало понятно, что спор идет исключительно вокруг денег. Владелец клуба, РЖД, серьезно взялся за бюджет, поэтому нынешний «Локомотив» обязан считать деньги. Даже если их хочет потенциальная звезда русского футбола.

Миранчук и/или его агент бьются за значительное улучшение контракта. По информации одного из российских изданий, главная деталь – четыре миллиона евро подъемных. Клуб согласен на сумму вдвое меньше и зарплату 1,8 млн евро. «Рубин» предложил полузащитнику оклад 2,5 миллиона и 3 – в качестве подъемных. Представители Миранчука назвали информацию ошибочной, однако реальные цифры не засветили. Алексей все это время отнекивается: «Без комментариев – это общая позиция моя и клуба».

Как все

Зарплата около двух миллионов евро – средняя для топ-клубов Премьер-лиги. В том же «Локомотиве» в два раза больше получают Чорлука и Фернандеш, Самедов и Тарасов – 2,5 млн евро. Новичок «Зенита» Йоан Молло будет зарабатывать два миллиона. Если Миранчук, как минимум, в цифрах заработной платы видит себя на уровне топов, проанализируем его статистику.

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От сезона к сезону Алексей играет все больше, однако его показатели застопорились. Более того, многие цифры и ухудшаются. Сравним Алексея с его конкурентом Мануэлом Фернандешем и лидерами «Зенита» и «Спартака», Жулиано и Жано. Они провели меньше матчей, но все равно превосходят Миранчука его по большинству показателей.

Новая политика «Рубина», ориентированная на молодежь и испанский рынок, Миранчуку идеально подходит. Разве что «заговоривший» по-испански «Рубин» не делает чемпионат России похожим на Примеру. Там Миранчуку было бы комфортно, учитывая техническую составляющую, хорошие поля и отсутствие жесткой борьбы. Однако сейчас Алексей проигрывает даже Рубену Рочине по всем показателям, кроме количества сыгранных минут. «То, что сегодня Миранчук (или не он, а его окружение) пытается выбить денег из клуба, может сыграть с игроком злую шутку в будущем. Где гарантии, что он будет играть хотя бы столько, сколько он сейчас играет в «Локо»? Так можно потерять значительно больше, чем выиграть», – наставляет игрока Евгений Ловчев.

При этом Миранчук – игрок очень узкой специализации. Ему комфортно в роли «десятки», когда много свободы и кто-то помогает с обороной. Для фланга Алексею не хватает скорости и стабильного дриблинга. Однако играя под нападающим, он опасается чрезмерной опеки и проигрывает большинство единоборств. В России очень мало команд, готовых возиться с его слабыми сторонами. Даже в «Локомотиве» вдруг загоревшийся игрой Фернандеш выглядит игроком другого класса. За один лишь матч с «Томью» португалец превзошел годовую норму Миранчука по ассистам. Алексей же не был прямым участником ни одного из шести голов.

Так что пока успехи Миранчука пока ограничиваются лишь отсутствием «факов» в Instagram.