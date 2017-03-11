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    Кубок Англии. «Арсенал» отправил в ворота «Линкольна» пять безответных мячей и вышел в полуфинал

    В матче 1/4 финала Кубка Англии «Арсенал» у себя дома одержал разгромную победу над «Линкольном», отправив в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0. Таким образом, лондонский клуб пробился в полуфинал турнира.

    Напомним, ранее в 1/2 финала Кубка Англии пробился «Манчестер Сити», который в гостях одержал победу над «Мидлсбро» (2:0).

    Отметим, что действующим победителем турнира является «Манчестер Юнайтед», который в четвертьфинале встретится с «Челси».

    Кубок Англии. 1/4 финала

    Арсенал – Линкольн – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уолкотт, 45+1; 2:0 – Жиру, 53; 3:0 – Уотерфолл, 58 (в свои ворота); 4:0 – Санчес, 73; 5:0 – Рэмзи, 75.

    Календарь Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 22:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 12 марта 2017, 07:13

      Можно и пять забивать !

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      Рейтинг: +271

      artem 81 12 марта 2017, 06:48

      ничего удивительного

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      Рейтинг: +11

      Argonaft 11 марта 2017, 23:55

      ну а что хотели

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