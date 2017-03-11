Кубок Англии. «Арсенал» отправил в ворота «Линкольна» пять безответных мячей и вышел в полуфинал

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Арсенал» у себя дома одержал разгромную победу над «Линкольном», отправив в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0. Таким образом, лондонский клуб пробился в полуфинал турнира.

Напомним, ранее в 1/2 финала Кубка Англии пробился «Манчестер Сити», который в гостях одержал победу над «Мидлсбро» (2:0).

Отметим, что действующим победителем турнира является «Манчестер Юнайтед», который в четвертьфинале встретится с «Челси».

Кубок Англии. 1/4 финала

Арсенал – Линкольн – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 45+1; 2:0 – Жиру, 53; 3:0 – Уотерфолл, 58 (в свои ворота); 4:0 – Санчес, 73; 5:0 – Рэмзи, 75.

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