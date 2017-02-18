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    Кубок Англии. «Бернли» на последних минутах уступил «Линкольну»

    В матче 1/8 финала Кубка Англии «Бернли» на своем поле потерпел поражение от «Линкольна» со счетом 0:1. Автором единственного гола, который вывел гостей в четвертьфинал, на 89-й минуте встречи стал Шин Рэггитт.

    Отметим, что перед началом встречи «Бернли» устроил приятную акцию для своих болельщиков, выйдя на поле в сопровождении пенсионеров.

    Кубок Англии. 1/8 финала

    Бернли – Линкольн – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Рэггитт, 89.

    Календарь Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2017 17:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 18 февраля 2017, 17:48

      Бернли молодцы что не забывают своих стариков! Но надо было побеждать, но Увы... А Линкольн красавцы.... дальше и дольше проходите !!!!

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      Рейтинг: +67

      artem27066 18 февраля 2017, 17:34

      Линкольн молодчики

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