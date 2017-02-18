Кубок Англии. «Бернли» на последних минутах уступил «Линкольну»

Бернли молодцы что не забывают своих стариков! Но надо было побеждать, но Увы... А Линкольн красавцы.... дальше и дольше проходите !!!!
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Бернли» на своем поле потерпел поражение от «Линкольна» со счетом 0:1. Автором единственного гола, который вывел гостей в четвертьфинал, на 89-й минуте встречи стал Шин Рэггитт.
Отметим, что перед началом встречи «Бернли» устроил приятную акцию для своих болельщиков, выйдя на поле в сопровождении пенсионеров.
Кубок Англии. 1/8 финала
Гол: 0:1 – Рэггитт, 89.