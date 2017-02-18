Кубок Англии. «Бернли» на последних минутах уступил «Линкольну»

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Бернли» на своем поле потерпел поражение от «Линкольна» со счетом 0:1. Автором единственного гола, который вывел гостей в четвертьфинал, на 89-й минуте встречи стал Шин Рэггитт.

Отметим, что перед началом встречи «Бернли» устроил приятную акцию для своих болельщиков, выйдя на поле в сопровождении пенсионеров.

Кубок Англии. 1/8 финала

Бернли – Линкольн – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Рэггитт, 89.

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