Футболисты «Бернли» вышли на матч Кубка Англии в сопровождении пенсионеров, а не детей

Футболисты «Бернли» необычно начали матч 1/8 финала Кубка Англии против «Линкольна». Вместо того чтобы традиционно выйти на поле в сопровождении детей, каждый из игроков бордовых появился на газоне стадиона «Тюрф Мур», ведя за руку пенсионеров.

Отметим, что таким образом клуб решил отблагодарить болельщиков, которые давно болеют за «Бернли». В данной акции приняли участие пожилые люди возрастом от 69 до 85 лет.

На данный момент «Бернли» занимает в турнирной таблице АПЛ 12-е место, набрав после 25 туров 30 очков.