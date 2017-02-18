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    Футболисты «Бернли» вышли на матч Кубка Англии в сопровождении пенсионеров, а не детей

    Футболисты «Бернли» необычно начали матч 1/8 финала Кубка Англии против «Линкольна». Вместо того чтобы традиционно выйти на поле в сопровождении детей, каждый из игроков бордовых появился на газоне стадиона «Тюрф Мур», ведя за руку пенсионеров.

    Отметим, что таким образом клуб решил отблагодарить болельщиков, которые давно болеют за «Бернли». В данной акции приняли участие пожилые люди возрастом от 69 до 85 лет.

    На данный момент «Бернли» занимает в турнирной таблице АПЛ 12-е место, набрав после 25 туров 30 очков.

    Источник: Daily Mail

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    18.02.2017 16:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 февраля 2017, 20:06

      не помогло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 февраля 2017, 17:58

      Правда матч они проиграли 0-1 и вылетели из кубка...может не фартовая традиция?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 18 февраля 2017, 17:04

      Название того стадиона похоже на "Тяф - Мур")

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 18 февраля 2017, 16:53

      красавцы )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 18 февраля 2017, 16:52

      А потом с Жучками и Бобиками

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 18 февраля 2017, 16:41

      МОЛОДЦЫ. ОРИГИНАЛЬНО

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 февраля 2017, 16:35

      Круто. огромное уважение к своим болельщикам, круто.

      2
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 18 февраля 2017, 16:29

      интересно и не обычно)

      2
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