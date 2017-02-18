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    «Линкольн» – первая за 105 лет полупрофессиональная команда, которой удалось пробиться в 1/4 финала Кубка Англии

    В матче 1/8 финала Кубка Англии «Линкольн», выступающий в Национальной лиге Англии, в гостях вырвал победу над «Бернли» и вышел в четвертьфинал турнира. Таким образом, «черти» стали первым с 1912 года полупрофессиональным английским клубом, которому удалось добраться до 1/4 финала этого соревнования.

    Напомним, последний раз такое случалось в сезоне-1911/12, когда «Суиндон» сумел не только дойти до четвертьфинала, но и выйти в полуфинал.

    Отметим, что выход в 1/4 финала Кубка Англии является высшим достижением «Линкольна» за всю историю клуба, который был основан в 1884 году. Последний раз команда из одноименного города выступала в Чемпионшипе в 1961 году.

    Источник: Opta

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    18.02.2017 18:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 19 февраля 2017, 07:48

      у нас даже лиги такой нет, для любителей

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 февраля 2017, 20:12

      Молодцы! А у нас Торпедо чахнет,Ротор исчез,Алания,Динамо на грани.































































































































































































































































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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 февраля 2017, 19:51

      Молодцы!!!Так глядишь и спонсор появится достойный))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 февраля 2017, 19:30

      Ахри. ...ть !!!! Основан в 1884 и не развалился с такими "УСПЕХАМИ "
      за всю свою историю

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Юрэс 18 февраля 2017, 19:50

      Для Англии это норма...

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 18 февраля 2017, 19:25

      Они уже сотворили сенсацию

      2
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 18 февраля 2017, 19:13

      Молодцы. Удачи в 1/4

      3
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