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  • «Линкольн» – первая за 105 лет полупрофессиональная команда, которой удалось пробиться в 1/4 финала Кубка Англии

«Линкольн» – первая за 105 лет полупрофессиональная команда, которой удалось пробиться в 1/4 финала Кубка Англии

18 февраля 2017, 18:27
7

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Линкольн», выступающий в Национальной лиге Англии, в гостях вырвал победу над «Бернли» и вышел в четвертьфинал турнира. Таким образом, «черти» стали первым с 1912 года полупрофессиональным английским клубом, которому удалось добраться до 1/4 финала этого соревнования.

Напомним, последний раз такое случалось в сезоне-1911/12, когда «Суиндон» сумел не только дойти до четвертьфинала, но и выйти в полуфинал.

Отметим, что выход в 1/4 финала Кубка Англии является высшим достижением «Линкольна» за всю историю клуба, который был основан в 1884 году. Последний раз команда из одноименного города выступала в Чемпионшипе в 1961 году.

Источник: Opta
Англия. Кубок Бернли Линкольн
Комментарии (7)
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Михайловский Технарь
1487434385
Молодцы. Удачи в 1/4
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alex kidn
1487435116
Они уже сотворили сенсацию
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Юрэс
1487435413
Ахри. ...ть !!!! Основан в 1884 и не развалился с такими "УСПЕХАМИ " за всю свою историю
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ЖОРРО
1487436683
Молодцы!!!Так глядишь и спонсор появится достойный))
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Gullit 76
1487437970
Молодцы! А у нас Торпедо чахнет,Ротор исчез,Алания,Динамо на грани.
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Александ1982
1487479699
у нас даже лиги такой нет, для любителей
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