«Линкольн» – первая за 105 лет полупрофессиональная команда, которой удалось пробиться в 1/4 финала Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Линкольн», выступающий в Национальной лиге Англии, в гостях вырвал победу над «Бернли» и вышел в четвертьфинал турнира. Таким образом, «черти» стали первым с 1912 года полупрофессиональным английским клубом, которому удалось добраться до 1/4 финала этого соревнования.

Напомним, последний раз такое случалось в сезоне-1911/12, когда «Суиндон» сумел не только дойти до четвертьфинала, но и выйти в полуфинал.

Отметим, что выход в 1/4 финала Кубка Англии является высшим достижением «Линкольна» за всю историю клуба, который был основан в 1884 году. Последний раз команда из одноименного города выступала в Чемпионшипе в 1961 году.