Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно»

Известный валлийский футболист Джон Хартсон раскритиковал игру «Лестера» в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» (0:1). Напомним, что «лисы» проиграли клубу, который выступает в пятом английском дивизионе.

«Лестеру» должно быть просто стыдно за такую игру. Такое падение команды стало настоящим шоком для многих. Каждую неделю главный тренер меняет стартовый состав. В плане борьбы и отдачи эта команда не показывает ровным счетом ничего», – сказал он.

По итогам 25-ти туров «Лестер» занимает 17-е место турнирной таблицы. В прошлом году команда стала чемпионом Англии.