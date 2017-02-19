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Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно»

19 февраля 2017, 10:56
2

Известный валлийский футболист Джон Хартсон раскритиковал игру «Лестера» в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» (0:1). Напомним, что «лисы» проиграли клубу, который выступает в пятом английском дивизионе.

«Лестеру» должно быть просто стыдно за такую игру. Такое падение команды стало настоящим шоком для многих. Каждую неделю главный тренер меняет стартовый состав. В плане борьбы и отдачи эта команда не показывает ровным счетом ничего», – сказал он.

По итогам 25-ти туров «Лестер» занимает 17-е место турнирной таблицы. В прошлом году команда стала чемпионом Англии.

Источник: BBC
Англия. Кубок Линкольн Лестер
Комментарии (2)
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xakep01
1487495151
эм, что? Он походу там упился своим элем. Ниче что лестер с миллуолом играл? Или это автор статьи упился?
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