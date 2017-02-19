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    Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно»

    Известный валлийский футболист Джон Хартсон раскритиковал игру «Лестера» в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» (0:1). Напомним, что «лисы» проиграли клубу, который выступает в пятом английском дивизионе.

    «Лестеру» должно быть просто стыдно за такую игру. Такое падение команды стало настоящим шоком для многих. Каждую неделю главный тренер меняет стартовый состав. В плане борьбы и отдачи эта команда не показывает ровным счетом ничего», – сказал он.

    По итогам 25-ти туров «Лестер» занимает 17-е место турнирной таблицы. В прошлом году команда стала чемпионом Англии.

    Источник: BBC

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    19.02.2017 10:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +786

      xakep01 19 февраля 2017, 12:05

      эм, что? Он походу там упился своим элем. Ниче что лестер с миллуолом играл? Или это автор статьи упился?

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      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > xakep01 19 февраля 2017, 15:51

      Ну, Миллуолю не стыдно проиграть, это супер-клуб как бы.

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