Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги. В матче команд АПЛ сильнее оказался «Лестер», который прошел «Ньюкасл». У хозяев в основное время отличился японец Йосинори Муто.

«Эвертон» встретился с командой Лиги 1 (Д3) «Линкольном». Команда Марку Силвы пропустила на первой минуте, но все равно победила и прошла дальше.

Кубок английской лиги. 1/32 финала

Линкольн – Эвертон – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Андерсон, 1; 1:1 – Динь, 36; 1:2 – Сигурдссон, 59 (с пенальти); 2:2 – Андраде, 70; 2:3 – Ивоби, 81; 2:4 – Ришарлисон, 88.

Ньюкасл – Лестер – 1:1 (0:1, 1:0, 2:4 по пенальти)

Голы: 0:1 – Мэддисон, 34; 1:1 – Муто, 53.

Результаты Кубка английской лиги