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    Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»

    Состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги. В матче команд АПЛ сильнее оказался «Лестер», который прошел «Ньюкасл». У хозяев в основное время отличился японец Йосинори Муто.

    «Эвертон» встретился с командой Лиги 1 (Д3) «Линкольном». Команда Марку Силвы пропустила на первой минуте, но все равно победила и прошла дальше.

    Кубок английской лиги. 1/32 финала

    Линкольн – Эвертон – 2:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Андерсон, 1; 1:1 – Динь, 36; 1:2 – Сигурдссон, 59 (с пенальти); 2:2 – Андраде, 70; 2:3 – Ивоби, 81; 2:4 – Ришарлисон, 88.

    Ньюкасл – Лестер – 1:1 (0:1, 1:0, 2:4 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Мэддисон, 34; 1:1 – Муто, 53.

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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