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Линкольн - Эвертон

28.08.2019, Среда, 21:45 мск Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Линкольн - Эвертон
Англия. Кубок (2018/2019)
1/32 финала
5 января, суббота 18:00 Эвертон 2:1 Линкольн
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