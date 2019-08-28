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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Линкольн - Эвертон
Линкольн - Эвертон: обзор матча 28 августа 2019
Линкольн
28.08.2019, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Линкольн - Эвертон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
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