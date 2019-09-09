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    Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»

    Защитник «Уикомба» Джо Джейкобсон в матче английской Лиги 1 с «Линкольн Сити» (3:1) забил все три гола своей команды.

    Первый гол на 5-й минуте встречи Джейкобсон забил ударом со штрафного. На 36-й минуте 32-летний валлиец исполнил точный прямой удар с углового. Изначально мяч записали как автогол защитника Майкла Бостуика, который пытался совершить вынос с линии ворот, но позже специальная комиссия засчитала гол Джейкобсону.

    Третий гол валлиец также забил «сухим листом» с углового, это случилось на 75-й минуте. Джейкобсон ранее уже забивал прямым ударом с угловых – к примеру, в прошлом сезоне это происходило дважды.

    • Джейкобсон выступает за «Уикомб» с 2014 года.
    • Рыночная стоимость валлийца – 275 тысяч евро.

    Источник: твиттер «Уикомба»

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14280

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Ну где же скауты из клубов РПЛ, *****!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +768

      Aston > DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Ему уже 32,вряд ли кого заинтересует

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