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    Тренер «Линкольна» — о выходе в 1/4 финала Кубка Англии: «Спасибо богу за технологию автоопределения гола»

    Главный тренер «Линкольна» Дэнни Коули поделился впечатлениями от выхода своей команды в четвертьфинал Кубка Англии.

    Победный мяч в ворота «Бернли» на 89-й минуте забил Шон Реджетт.

    — Какие мысли были у вас в голове, когда команда вышла вперед в концовке встречи?

    — Я благодарил бога за технологию автоопределения гола. В нашей лиге нет чего-то подобного, а тут подвернулся очень приятный момент посмотреть на этот механизм в действии.

    «Линкольн» стал первой полупрофессиональной командой за 105 лет, которая вышла в 1/4 финала Кубка Англии.

    Источник: BBC

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    18.02.2017 19:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 20:27

      команда из пятой!! лиги вышла в четвертьфинал кубка Англии!Это достижение!Помнится Таврии за выход в полуфинал кубка ссср из второй лиги всей команде дали ЗМС.

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