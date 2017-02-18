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  • Тренер «Линкольна» — о выходе в 1/4 финала Кубка Англии: «Спасибо богу за технологию автоопределения гола»

Тренер «Линкольна» — о выходе в 1/4 финала Кубка Англии: «Спасибо богу за технологию автоопределения гола»

18 февраля 2017, 19:57
1

Главный тренер «Линкольна» Дэнни Коули поделился впечатлениями от выхода своей команды в четвертьфинал Кубка Англии.

Победный мяч в ворота «Бернли» на 89-й минуте забил Шон Реджетт.

— Какие мысли были у вас в голове, когда команда вышла вперед в концовке встречи?

— Я благодарил бога за технологию автоопределения гола. В нашей лиге нет чего-то подобного, а тут подвернулся очень приятный момент посмотреть на этот механизм в действии.

«Линкольн» стал первой полупрофессиональной командой за 105 лет, которая вышла в 1/4 финала Кубка Англии.

Источник: BBC
Англия. Кубок Лиги Линкольн
Комментарии (1)
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Gullit 76
1487525256
команда из пятой!! лиги вышла в четвертьфинал кубка Англии!Это достижение!Помнится Таврии за выход в полуфинал кубка ссср из второй лиги всей команде дали ЗМС.
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