Тренер «Линкольна» — о выходе в 1/4 финала Кубка Англии: «Спасибо богу за технологию автоопределения гола»

Главный тренер «Линкольна» Дэнни Коули поделился впечатлениями от выхода своей команды в четвертьфинал Кубка Англии.

Победный мяч в ворота «Бернли» на 89-й минуте забил Шон Реджетт.

— Какие мысли были у вас в голове, когда команда вышла вперед в концовке встречи?

— Я благодарил бога за технологию автоопределения гола. В нашей лиге нет чего-то подобного, а тут подвернулся очень приятный момент посмотреть на этот механизм в действии.

«Линкольн» стал первой полупрофессиональной командой за 105 лет, которая вышла в 1/4 финала Кубка Англии.