Тренер «Линкольна» — о выходе в 1/4 финала Кубка Англии: «Спасибо богу за технологию автоопределения гола»

команда из пятой!! лиги вышла в четвертьфинал кубка Англии!Это достижение!Помнится Таврии за выход в полуфинал кубка ссср из второй лиги всей команде дали ЗМС.
Главный тренер «Линкольна» Дэнни Коули поделился впечатлениями от выхода своей команды в четвертьфинал Кубка Англии.
Победный мяч в ворота «Бернли» на 89-й минуте забил Шон Реджетт.
— Какие мысли были у вас в голове, когда команда вышла вперед в концовке встречи?
— Я благодарил бога за технологию автоопределения гола. В нашей лиге нет чего-то подобного, а тут подвернулся очень приятный момент посмотреть на этот механизм в действии.
«Линкольн» стал первой полупрофессиональной командой за 105 лет, которая вышла в 1/4 финала Кубка Англии.