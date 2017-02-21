Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Саттон» играл очень хорошо. Хочу отдать должное сопернику»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии против «Саттон Юнайтед» (2:0). По словам специалиста, матч для «канониров» получился сложным.

    «Мы сделали то, что должны были сделать. На таком газоне футбол сильно отличается от того, к которому мы привыкли. Матч получился нелегким. Хочу отдать должное соперникам, они использовали каждую нашу ошибку. «Саттон» играл очень хорошо. Соперник играл очень умело и организованно, с огромным желанием. Если бы мы не подготовились как следует, то не справились бы с ними.

    Я не наслаждаюсь этой победой, потому что мы должны были сделать свою работу. Это важно для уверенности людей. В Мюнхене при счете 1:1 для нас все пошло не так, поэтому сегодня при счете 1:0 ничего не было решено», – сказал Венгер.

    Соперником «Арсенала» в четвертьфинале Кубка Англии будет клуб пятого английского дивизиона «Линкольн». Встреча состоится 11 марта.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2017 01:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11