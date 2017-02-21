Венгер: «Саттон» играл очень хорошо. Хочу отдать должное сопернику»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии против «Саттон Юнайтед» (2:0). По словам специалиста, матч для «канониров» получился сложным.

«Мы сделали то, что должны были сделать. На таком газоне футбол сильно отличается от того, к которому мы привыкли. Матч получился нелегким. Хочу отдать должное соперникам, они использовали каждую нашу ошибку. «Саттон» играл очень хорошо. Соперник играл очень умело и организованно, с огромным желанием. Если бы мы не подготовились как следует, то не справились бы с ними.

Я не наслаждаюсь этой победой, потому что мы должны были сделать свою работу. Это важно для уверенности людей. В Мюнхене при счете 1:1 для нас все пошло не так, поэтому сегодня при счете 1:0 ничего не было решено», – сказал Венгер.

Соперником «Арсенала» в четвертьфинале Кубка Англии будет клуб пятого английского дивизиона «Линкольн». Встреча состоится 11 марта.