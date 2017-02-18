Тренер «Бернли» — о вылете из Кубка Англии: «Этот день надо поскорее забыть»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии. В матче пятого раунда бордовые уступили «Линкольну» (0:1), имеющему статус полупрофессионального клуба.

«Этот день надо поскорее забыть, ведь ничего положительного для нас сегодня не произошло. Надо взять на заметку данный опыт. Было бы хорошо пройти в следующую стадию турнира, но теперь нам надо сконцентрироваться на выступлении в лиге. Сегодня мы разочарованы, но завтра мы трезво оценим ситуацию и поймем, что наш приоритет — Премьер-лига», — сказал англичанин.

После 25-ти туров чемпионата Англии «Бернли» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

«Линкольн» стал первой полупрофессиональной командой за 105 лет, которой удалось выйти в 1/4 финала Кубка Англии.