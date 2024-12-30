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    Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа

    Главный тренер «Плимут Аргайл» Уэйн Руни после гостевого поражения от «Оксфорда» (0:2) в матче 24-го тура Чемпионшипа ответил на вопрос о возможности своей отставки. Команда занимает последнее 24-е место в Чемпионшипе с 18 очками после 23 игр.

    «Я думаю, нужно рассмотреть все возможные варианты. Думаю, это нормально при таких результатах, которые мы показываем. Нужно понять, можем ли мы изменить ситуацию, есть ли у нас игроки, которые способны это сделать, могу ли я сам это изменить, могут ли тренеры что-то изменить. Это те вещи, которые нам действительно нужно обдумать.

    Я понимаю это, я знаю, что они [болельщики] чувствуют. Я сам был в такой ситуации, когда был молод. Я был на их месте как фанат, и ты хочешь видеть, как твоя команда побеждает, как она бежит, как она борется. Когда ты проигрываешь игры, как мы, это вызывает разочарование.

    Я понимаю это, не принимаю на свой счет. Думаю, мы все пытаемся сделать правильные вещи, чтобы помочь нам выигрывать матчи. К сожалению, это пока не удается», – сказал Руни.

    Руни также спросили, боится ли он, что клуб может принять решение расстаться с ним.

    «Это вопрос к руководству. Я понимаю, как работает футбол. Все, что я могу, это продолжать работать как можно усерднее. Конечно, это сложно, но это часть игры. Это разочаровывает. Мы знаем, что делаем, и работа, которую мы выполняем, хорошая. Я уже задавал себе вопрос, нужно ли нам что-то менять в подготовке к играм. К сожалению, мы не получаем результатов.

    Что касается меня, я не из тех, кто испытывает эйфорию после победы или впадает в депрессию после поражения. Я стараюсь сохранять баланс. Это больно. Это неприятно, это разочаровывает, но мы должны продолжать пытаться. Когда ты находишься в таком положении в таблице, это больно. Мы хотим выбраться из него», – добавил экс-нападающий сборной Англии.

    • «Плимут» не выигрывает уже 9 матчей – 6 поражений и 3 ничьих. Последний выгрыш был 5 ноября над «Портсмутом» (1:0).
    • Руни возглавил клуб 25 мая этого года.

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    Источник: PlymouthLive

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