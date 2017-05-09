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    Стоичков хочет видеть «Ювентус» победителем Лиги чемпионов

    Бывший нападающий «Барселоны» и экс-главный тренер сборной Болгарии Христо Стоичков высказал мнение относительно будущего победителя нынешней Лиги чемпионов. Специалист надеется, что трофей завоюет «Ювентус». Также, по его словам, «Атлетико» еще имеет шансы на выход в финал, несмотря на крупное поражение от «Реала» (0:3) в первом полуфинальном матче.

    «Надеюсь, победит «Ювентус». Иначе и быть не может.

    «Атлетико» проиграл «Реалу» со счетом 0:3 в первом матче? В жизни нет ничего невозможного. После поражения «Барселоны» от «ПСЖ» (0:4) 99,9% людей считали, что сине-гранатовые обречены, но вспомните, что произошло в итоге. В футболе дважды два – это не всегда четыре. У «Реала» есть очень большое преимущество, но и «Атлетико» жаждет реванша», – сказал Стоичков.

    Матч «Ювентус» – «Монако» пройдет сегодня, 9 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени. Встреча «Атлетико» – «Реал» состоится в среду, 10 мая.

    Источник: Sport.es

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    09.05.2017 15:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 9 мая 2017, 21:51

      Хотеть не вредно. Реал в этом сезоне "реально" сильней. Как он растоптал шустрый Наполи, Бавария выглядела жалко (левые голы в Мадриде), даже Атлетико выглядел в первом матче никак. Но, есть одно но... это футбол, а играют люди, пусть и очень богатые. Но все равно ставлю на Реал, хотя в глубине души за Юве.

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      Рейтинг: +14

      meatFCSM 9 мая 2017, 20:26

      Твои слова да Богу в уши.

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 9 мая 2017, 16:59

      ну тебе только и стоит надеяться,как раз ты-Стоичков говорил,что Барса пройдет Юве на Камп Ноу,короче говоря ты то еще трепло,жаль,что я не могу тебе сказать все это лично в лицо,поэтому выражаю своё возмущение здесь!мысли в слух)

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      Рейтинг: +10

      Antonio541774 9 мая 2017, 15:59

      ;;

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