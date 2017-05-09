Стоичков хочет видеть «Ювентус» победителем Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Барселоны» и экс-главный тренер сборной Болгарии Христо Стоичков высказал мнение относительно будущего победителя нынешней Лиги чемпионов. Специалист надеется, что трофей завоюет «Ювентус». Также, по его словам, «Атлетико» еще имеет шансы на выход в финал, несмотря на крупное поражение от «Реала» (0:3) в первом полуфинальном матче.

«Надеюсь, победит «Ювентус». Иначе и быть не может.

«Атлетико» проиграл «Реалу» со счетом 0:3 в первом матче? В жизни нет ничего невозможного. После поражения «Барселоны» от «ПСЖ» (0:4) 99,9% людей считали, что сине-гранатовые обречены, но вспомните, что произошло в итоге. В футболе дважды два – это не всегда четыре. У «Реала» есть очень большое преимущество, но и «Атлетико» жаждет реванша», – сказал Стоичков.

Матч «Ювентус» – «Монако» пройдет сегодня, 9 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени. Встреча «Атлетико» – «Реал» состоится в среду, 10 мая.