Стоичков не считает, что симулянтов стало больше

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков не считает, что в современном футболе стало больше симуляций. По словам болгарина, сейчас лишь есть возможность все рассмотреть более детально за счет большого количества видеокамер на каждом матче.

– Согласны, что в финале мадридцы были на голову сильнее «Ювентуса»?

– Только во втором тайме. Зидан переиграл Аллегри тактически.

– Что скажете о поступке Серхио Рамоса, из-за которого удалили Куадрадо?

– Весь мир и так знает, кто такой этот Рамос. Зачем повторяться?

– Когда вы играли, подобные вещи случались реже или сегодня мы просто уделяем им больше внимания?

– Второй вариант. Симулировали и раньше, но теперь больше камер, все обсуждают в интернете. И речь не только о симуляции. Игроки подогревают эту шумиху своим внешним видом: делают татуировки, кто-то даже красится.