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    Стоичков не считает, что симулянтов стало больше

    Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков не считает, что в современном футболе стало больше симуляций. По словам болгарина, сейчас лишь есть возможность все рассмотреть более детально за счет большого количества видеокамер на каждом матче.

    – Согласны, что в финале мадридцы были на голову сильнее «Ювентуса»?

    – Только во втором тайме. Зидан переиграл Аллегри тактически.

    – Что скажете о поступке Серхио Рамоса, из-за которого удалили Куадрадо?

    – Весь мир и так знает, кто такой этот Рамос. Зачем повторяться?

    – Когда вы играли, подобные вещи случались реже или сегодня мы просто уделяем им больше внимания?

    – Второй вариант. Симулировали и раньше, но теперь больше камер, все обсуждают в интернете. И речь не только о симуляции. Игроки подогревают эту шумиху своим внешним видом: делают татуировки, кто-то даже красится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2017 06:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 07:33

      ...делают татуировки, кто-то даже красится....
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