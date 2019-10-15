Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Стоичков заплакал, говоря о расистском скандале вокруг матча Болгария – Англия

    Бывший форвард сборной Болгарии Христо Стоичков не сдержал эмоций, комментируя расистский скандал вокруг матча болгарской и английской сборных.

    — Вас огорчает этот инцидент?

    — Да, конечно! Но что я могу с этим поделать?

    — Как бы вы поступили с болельщиками, проявляющими расизм?

    — Не пускал бы их на стадион, как минимум. Как это делают в Англии: пятилетний запрет на посещение матчей сборных и клубов. Как вы думаете, каково мне после этого?! — сказал Стоичков в эфире канала испанского канала Tudnusa и заплакал.

    • Стоичков провел за сборную Болгарии 83 матча, забил 37 голов.
    • На клубном уровне он выступал за софийский ЦСКА, «Барселону» и «Парму».
    • В понедельник матч Англии со сборной Болгарии (6:0) в 8-м туре отбора Евро-2020 дважды останавливали из-за фанатов – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
    • Глава Болгарского футбольного союза уволился из-за расистского скандала.

    text

    Источник: инстаграм канала Tudnusa

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4209

      ivan-football-fan 42 минуты назад

      Понимаю Христо... Он состоялся как международная...ЕВРОПЕЙСКАЯ знаменитость!
      Долгие годы жил и работал за пределами своей страны... ПРОСЛАВИЛСЯ НА ВЕСЬ МИР! В какой-то мере...представлял Болгарию в качестве ПОСЛА МИРА И СПОРТА! Его мнение ценили и ценят...Конечно же ему хотелось бы гордиться Родиной...её людьми... её культурой...
      А тут... всякое отребье лезет со своим свиным рылом "в калашный ряд" и ...этим имбецилам - "борцам за чистоту болгарской расы"...в конечном счёте...НА СВОЮ СТРАНУ ПРОСТО НАСРАТЬ!
      Увы... и у нас таких полно... Можно долго говорить о том, что "лучших людей что у нас, что в Болгарии" выбили...огромная доля населения малообразована...Но сейчас ждать некогда: мы хотим общаться с миром! Приглашая кого-то в гости или в гости идя, НАДЕВАЮТ ЧИСТОЕ И ЛУЧШЕЕ! Дырявое прячут подальше!
      НАДО ТАКИХ ПРОСТО, КАК МУСОР, ВЫНОСИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА!
      Стоичков, в принципе, об этом и говорит!
      В Англии это делать не стесняются!))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +773

      zlobny_zenitos 56 минут назад

      Вы меня извините конечно, но что плакать то? Решать надо вопрос, а не плакать. Да и потом может грубо скажу, но Христо всегда был позером и на поле и вне его. Футболистом был талантливым, но все портил своим поведением... Так что в слезы не поверю... Мнение сугубо мое, фанатам Стоичкова - без обид!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Козлина рогатая 1 час назад

      Лучше бы над 0:6 поплакал

      -3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74033
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru