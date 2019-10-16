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  • Стоичков заплакал, говоря о расистском скандале вокруг матча Болгария – Англия

Стоичков заплакал, говоря о расистском скандале вокруг матча Болгария – Англия

16 октября 2019, 15:23
10

Бывший форвард сборной Болгарии Христо Стоичков не сдержал эмоций, комментируя расистский скандал вокруг матча болгарской и английской сборных.

— Вас огорчает этот инцидент?

— Да, конечно! Но что я могу с этим поделать?

— Как бы вы поступили с болельщиками, проявляющими расизм?

— Не пускал бы их на стадион, как минимум. Как это делают в Англии: пятилетний запрет на посещение матчей сборных и клубов. Как вы думаете, каково мне после этого?! — сказал Стоичков в эфире канала испанского канала Tudnusa и заплакал.

  • Стоичков провел за сборную Болгарии 83 матча, забил 37 голов.
  • На клубном уровне он выступал за софийский ЦСКА, «Барселону» и «Парму».
  • В понедельник матч Англии со сборной Болгарии (6:0) в 8-м туре отбора Евро-2020 дважды останавливали из-за фанатов – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
  • Глава Болгарского футбольного союза уволился из-за расистского скандала.

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Источник: инстаграм канала Tudnusa
Отбор ЧЕ-2020 Европа Болгария Англия Стоичков Христо
Комментарии (10)
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Козлина рогатая
1571229139
Лучше бы над 0:6 поплакал
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zlobny_zenitos
1571231001
Вы меня извините конечно, но что плакать то? Решать надо вопрос, а не плакать. Да и потом может грубо скажу, но Христо всегда был позером и на поле и вне его. Футболистом был талантливым, но все портил своим поведением... Так что в слезы не поверю... Мнение сугубо мое, фанатам Стоичкова - без обид!)))
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alex1951
1571237778
Просто он из другого времени.Тогда такого не было. А сегодня в мире царствует по. ху. изм. - сво бо да! Силищща вседозволенности! Вот и заплакал Христо....
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3a zenit
1571241926
плевать что сборная кусок какахи и всосал 0-6.
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rompoliss
1571261256
Почему нельзя кричать? Если я негр - я этим горжусь! Если я азиат - горжусь! Если белый - горжусь! А если стыжусь цвета своей кожи, то - лошара я . И пусть весь стадион меня гнобит
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