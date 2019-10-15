Стоичков заплакал, говоря о расистском скандале вокруг матча Болгария – Англия

Понимаю Христо... Он состоялся как международная...ЕВРОПЕЙСКАЯ знаменитость!
Долгие годы жил и работал за пределами своей страны... ПРОСЛАВИЛСЯ НА ВЕСЬ МИР! В какой-то мере...представлял Болгарию в качестве ПОСЛА МИРА И СПОРТА! Его мнение ценили и ценят...Конечно же ему хотелось бы гордиться Родиной...её людьми... её культурой...
А тут... всякое отребье лезет со своим свиным рылом "в калашный ряд" и ...этим имбецилам - "борцам за чистоту болгарской расы"...в конечном счёте...НА СВОЮ СТРАНУ ПРОСТО НАСРАТЬ!
Увы... и у нас таких полно... Можно долго говорить о том, что "лучших людей что у нас, что в Болгарии" выбили...огромная доля населения малообразована...Но сейчас ждать некогда: мы хотим общаться с миром! Приглашая кого-то в гости или в гости идя, НАДЕВАЮТ ЧИСТОЕ И ЛУЧШЕЕ! Дырявое прячут подальше!
НАДО ТАКИХ ПРОСТО, КАК МУСОР, ВЫНОСИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА!
Стоичков, в принципе, об этом и говорит!
В Англии это делать не стесняются!))))
Бывший форвард сборной Болгарии Христо Стоичков не сдержал эмоций, комментируя расистский скандал вокруг матча болгарской и английской сборных.
— Вас огорчает этот инцидент?
— Да, конечно! Но что я могу с этим поделать?
— Как бы вы поступили с болельщиками, проявляющими расизм?
— Не пускал бы их на стадион, как минимум. Как это делают в Англии: пятилетний запрет на посещение матчей сборных и клубов. Как вы думаете, каково мне после этого?! — сказал Стоичков в эфире канала испанского канала Tudnusa и заплакал.
- Стоичков провел за сборную Болгарии 83 матча, забил 37 голов.
- На клубном уровне он выступал за софийский ЦСКА, «Барселону» и «Парму».
- В понедельник матч Англии со сборной Болгарии (6:0) в 8-м туре отбора Евро-2020 дважды останавливали из-за фанатов – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
- Глава Болгарского футбольного союза уволился из-за расистского скандала.