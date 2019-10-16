Стоичков заплакал, говоря о расистском скандале вокруг матча Болгария – Англия

Бывший форвард сборной Болгарии Христо Стоичков не сдержал эмоций, комментируя расистский скандал вокруг матча болгарской и английской сборных.

— Вас огорчает этот инцидент?

— Да, конечно! Но что я могу с этим поделать?

— Как бы вы поступили с болельщиками, проявляющими расизм?

— Не пускал бы их на стадион, как минимум. Как это делают в Англии: пятилетний запрет на посещение матчей сборных и клубов. Как вы думаете, каково мне после этого?! — сказал Стоичков в эфире канала испанского канала Tudnusa и заплакал.

Стоичков провел за сборную Болгарии 83 матча, забил 37 голов.

На клубном уровне он выступал за софийский ЦСКА, «Барселону» и «Парму».

В понедельник матч Англии со сборной Болгарии (6:0) в 8-м туре отбора Евро-2020 дважды останавливали из-за фанатов – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.

Глава Болгарского футбольного союза уволился из-за расистского скандала.