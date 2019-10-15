Глава Болгарского футбольного союза уволился из-за расистского скандала

Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку из-за расистского скандала, связанного с матчем болгарской команды против Англии (0:6).

«Позиция Михайлова — это следствие напряжения, возникшего в последние дни, и обстановки, которая наносит ущерб болгарскому футболу и Болгарскому футбольному союзу. После многих лет, проведенных на этом посту, господин Михайлов выражает твердую готовность и впредь всячески содействовать развитию болгарского футбола», – сообщается на сайте Болгарского футбольного союза.