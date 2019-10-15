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  • Глава Болгарского футбольного союза уволился из-за расистского скандала

Глава Болгарского футбольного союза уволился из-за расистского скандала

15 октября 2019, 17:35
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Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку из-за расистского скандала, связанного с матчем болгарской команды против Англии (0:6).

«Позиция Михайлова — это следствие напряжения, возникшего в последние дни, и обстановки, которая наносит ущерб болгарскому футболу и Болгарскому футбольному союзу. После многих лет, проведенных на этом посту, господин Михайлов выражает твердую готовность и впредь всячески содействовать развитию болгарского футбола», – сообщается на сайте Болгарского футбольного союза.

  • В понедельник матч Англии со сборной Болгарии в 8-м туре отбора Евро-2020 дважды останавливали из-за фанатов – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
  • Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
  • Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.

Источник: сайт Болгарского футбольного союза
Отбор ЧЕ-2020 Европа Англия Болгария
Комментарии (1)
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Марк Аврелий!
1571189069
Слабак ты Борислав Михайлов! Бери пример с Мутко! Вот где глыба, вот где человечище!
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