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    Глава Болгарского футбольного союза уволился из-за расистского скандала

    Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку из-за расистского скандала, связанного с матчем болгарской команды против Англии (0:6).

    «Позиция Михайлова — это следствие напряжения, возникшего в последние дни, и обстановки, которая наносит ущерб болгарскому футболу и Болгарскому футбольному союзу. После многих лет, проведенных на этом посту, господин Михайлов выражает твердую готовность и впредь всячески содействовать развитию болгарского футбола», – сообщается на сайте Болгарского футбольного союза.

    • В понедельник матч Англии со сборной Болгарии в 8-м туре отбора Евро-2020 дважды останавливали из-за фанатов – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
    • Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
    • Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.

    Источник: сайт Болгарского футбольного союза

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