Стоичков: «ФИФА делает все, чтобы финал чемпионата мира-2018 был европейским»

Бывший игрок сборной Болгарии Христо Стоичков выразил позицию, что ФИФА стремится устроить европейский финал чемпионата мира-2018.

«Здесь существует множество разных факторов, главный из которых заключается в том, что ФИФА делает все возможное, чтобы именно европейские команды дошли до данной стадии мундиаля. Европа всегда была в приоритете у футбольных организаций», – сказал экс-футболист.

Действующие чемпионы мира и Европы уже покинули турнир.