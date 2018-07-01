Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стоичков: «ФИФА делает все, чтобы финал чемпионата мира-2018 был европейским»

    Бывший игрок сборной Болгарии Христо Стоичков выразил позицию, что ФИФА стремится устроить европейский финал чемпионата мира-2018.

    «Здесь существует множество разных факторов, главный из которых заключается в том, что ФИФА делает все возможное, чтобы именно европейские команды дошли до данной стадии мундиаля. Европа всегда была в приоритете у футбольных организаций», – сказал экс-футболист.

    Действующие чемпионы мира и Европы уже покинули турнир.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2018 00:05
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 10:06

      К словам Стоичкова надо отнестись как к необоснованным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 1 июля 2018, 10:47

      Вот такую ерунду сморозил...ФИФА стремится срубить больше бабла. Основной доход- продажа билетов. А теперь посмотрим, сколько болельщиков приехало из европы и сколько латиносов и африканцев. Просто сейчас модно говорить против системы, зарабатывая так называемый "хайп", а про старину Христо стали забывать, да и абсолютно не востребован, как тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июля 2018, 10:36

      бездоказательное заявление, просто видимо потому что ему так кажется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 июля 2018, 08:27

      Не то, чтобы "всё" и чтобы исключительно для европейских сборных, но это понятно. ФИФА интересует бабло, поэтому стараются, чтобы фавориты не вылетели слишком рано. Поэтому у кого-то группа смерти, а у кого-то халява. Часто тянут хозяев турнира. Как Корею тянули, все помнят. Я думаю, что для России это не актуально. Страна у нас всё-таки побогаче ЮАР и Бразилии, а вылету России в 1/8 от Испании никто не удивится. Всё равно будут ходить смотреть на топовые сборные. Это только самые-самые болелы сдадут билеты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Александр Агеев 1 июля 2018, 08:25

      А если европейцы реально сильнее?Из Африки две достойные команды.Но Нигерию выбила Аргентина,а Сенегал Япония.Они не европейцы.Все по делу.А ЧМ тоже домой уехали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Serenya16 1 июля 2018, 08:00

      Х**ню несёшь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 1 июля 2018, 07:31

      Пока на Чемпионате обходится без судейских скандалов.
      Предполагаю они ещё впереди.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 1 июля 2018, 07:29

      Бывало Стоичков лепил , что-нибудь невпопад.
      Видимо это его мнение высказано сразу после группового этапа,
      когда вся Африка уехала.
      В 94 ом в матче за третье место Стоичков захотел непременно стать лучшим бомбардиром ЧМ( у него было 6 голов), стал тянуть одеяло на себя, в итоге не забил сам и Болгария упустила шанс на медали, крупно проиграв Швеции.
      Глупость повторяемая многими великими и сегодня.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 1 июля 2018, 06:52

      Голословно ляпнул, а ты теперь думай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 1 июля 2018, 05:55

      Четы херню несешь, посмотри уже Португалия дома, а проиграла Уругваю так что не надо тут свое мнение высказывать которое бредовое

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11