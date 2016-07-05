Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стоичков: «Роналду может выиграть «Золотой мяч» только из-за своей красоты»

Стоичков: «Роналду может выиграть «Золотой мяч» только из-за своей красоты»

5 июля 2016, 08:32
18

Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков в очередной раз задел представителей мадридского «Реала». На этот раз он высказался в адрес Криштиану Роналду.

«Гризманн показывает очень интересный футбол. Но «Золотой мяч» наверняка получит Роналду благодаря своей красоте. Бэйл также сможет претендовать на звание лучшего футболиста года, если сборная Уэльса пробьется в финал чемпионата Европы», — сказал он.

Напомним, что в полуфинале Евро-2016 сборная Уэльса сыграет с командой Португалии. Игра пройдет 6 июля.

Источник: Cadena Cope
Испания. Примера Реал Барселона Роналду Криштиану Стоичков Христо
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Schicko_008
1467701467
Гризманн - 0 трофеев, 32 гола в сезоне Роналду - ЛЧ, 51 гол в сезоне Бэйл - ЛЧ, 19 голов в сезоне И все трое играют на одной позиции (разве что разные фланги) и в полуфинале ЧЕ. Объективно ЗМ должен получать либо Роналду, либо Суарес (в зависимости от второй половины года), а Бэйл, Гризманн, Левандовски и Месси будут бороться за место в тройке на ЗМ.
Ответить
Schicko_008
1467701559
А вообще жаль, что Италия вылетела... Выиграй Италия ЧЕ и ЗМ обязаны были дать Буффону!
Ответить
dzhanavar
1467702125
Бейл самый достойный кандидат!
Ответить
007R
1467703584
Стоичков завидует Роналду
Ответить
Сергей Свояк
1467703761
Что за бред он несёт?
Ответить
Karakulov
1467705157
Роналду получает Золотые Мячи благодаря своей лучшей игре в мире! Поэтому ему все и завидуют!! Вот наподобие таких мудаков как стоичков
Ответить
Freyk
1467707552
Не понимаю, почему все так забыли про Суареса. В прошлом сезоне просто всех рвал.
Ответить
grafff
1467714754
Бэйл, Суарес , Гризман!!!!!!! можно добавить Нойера!!!!!
Ответить
Rorschach krym
1467714796
Если пройдет в финал евро 100% получит ЗМ
Ответить
artem 81
1467798682
лучший будет гризман
Ответить
Главные новости
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
1
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
2
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Все новости
Все новости
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
01:15
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
Вчера, 21:09
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
Вчера, 18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
Вчера, 17:46
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
Вчера, 15:42
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
Вчера, 13:38
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
2
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
7 августа
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
6
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+