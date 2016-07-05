Стоичков: «Роналду может выиграть «Золотой мяч» только из-за своей красоты»

Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков в очередной раз задел представителей мадридского «Реала». На этот раз он высказался в адрес Криштиану Роналду.



«Гризманн показывает очень интересный футбол. Но «Золотой мяч» наверняка получит Роналду благодаря своей красоте. Бэйл также сможет претендовать на звание лучшего футболиста года, если сборная Уэльса пробьется в финал чемпионата Европы», — сказал он.



Напомним, что в полуфинале Евро-2016 сборная Уэльса сыграет с командой Португалии. Игра пройдет 6 июля.