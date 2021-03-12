Стоичков: «Барселона» играет вдесятером каждый раз, когда Гризманн выходит на поле»

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал форварда каталонцев Антуана Гризманна.

«Барселона» играет вдесятером каждый раз, когда Гризманн выходит на поле. Если они хотят чего-то добиться, им нужно срочно продать его.

В старте должны выходить Тринкау и Брайтвайт, а не Гризманн», – цитирует Стоичкова SportSport.ba.