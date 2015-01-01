Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Стоичков: «Барселона» играет вдесятером каждый раз, когда Гризманн выходит на поле»

    Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал форварда каталонцев Антуана Гризманна.

    «Барселона» играет вдесятером каждый раз, когда Гризманн выходит на поле. Если они хотят чего-то добиться, им нужно срочно продать его.

    В старте должны выходить Тринкау и Брайтвайт, а не Гризманн», – цитирует Стоичкова SportSport.ba.

    • По информации Ok Diario, «Барселона» хочет продать Гризманна за 60 миллионов.
    • Летом 2019 года «Барса» купила Гризманна за 120 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок провел 38 матчей, забил 12 голов и сделал 11 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: SportSport.ba

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20374

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Чистой воды личная неприязнь.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83569
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru