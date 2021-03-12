Стоичков: «Барселона» играет вдесятером каждый раз, когда Гризманн выходит на поле»

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал форварда каталонцев Антуана Гризманна.
«Барселона» играет вдесятером каждый раз, когда Гризманн выходит на поле. Если они хотят чего-то добиться, им нужно срочно продать его.
В старте должны выходить Тринкау и Брайтвайт, а не Гризманн», – цитирует Стоичкова SportSport.ba.
- По информации Ok Diario, «Барселона» хочет продать Гризманна за 60 миллионов.
- Летом 2019 года «Барса» купила Гризманна за 120 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок провел 38 матчей, забил 12 голов и сделал 11 ассистов.
Источник: SportSport.ba