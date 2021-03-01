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    Ok Diario: «Барселона» хочет продать Гризманна за 60 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может сменить команду, пишет Ok Diario.

    По информации источника, каталонский клуб готов продать форварда и хочет выручить за него 60 миллионов евро.

    Впрочем, пока никто не проявил заинтересованности в приобретении француза за такие деньги.

    • Летом 2019 года «Барса» купила Гризманна за 120 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок провел 35 матчей, забил 12 голов и сделал десять ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ok Diario

    Испанская цифровая газета, основанная в сентябре 2015 года.

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    01.03.2021 22:30
    Комментарии13
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      Рейтинг: +11358

      Cules2013 7 часов назад

      В общем-то, адекватная цена. При всех проблемах, Антуан всё же топ-игрок, да распиаренный и со слабыми лидерскими качествами, но всё же топ. Тем более, что последние пару месяцев он играет достойно.
      Всего у него 12 голов и 10 голевых (22 очка) за сезон, и 15 из них за последние 2 месяца. На траснфермаркте он эти 60 и стоит. Больше, наверное, сложно просить, в т.ч. и из-за возраста (30 лет уже), меньше - тоже странно, тем более, что в другом клубе он может заиграть сильнее.

      А некоторым мадридистам, кто жить не может без веток Барсы, стоит подумать, кто и за сколько может купить их великого Азара, или Винисиуса, и приветик Йовичу.

      Азар (4) + Винни (8) + Йович (0) <<< Гризманн (22)

      2
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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 10 часов назад

      в барсе не знают чего хотят сами

      0
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      Рейтинг: 0

      nadezhdawuus 12 часов назад

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      -1
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      Рейтинг: +45611

      portero 19 часов назад

      Хороший бихнес у Барсы, Бармалей красиво деньгу освоил, наверное полицаи ищут куда откаты шли...

      3
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      ...
      Рейтинг: -721

      СуперПАВ9 > portero 16 часов назад

      Правильно ждем вашего банкротства

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 20 часов назад

      А в чём причина? Месси почувствовал конкуренцию и занервничал?

      0
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      Рейтинг: +11354

      Skull_Boy 20 часов назад

      Кто бы хоть 20 дал за это бревно

      3
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      Рейтинг: +4484

      Cleaner 21 час назад

      Барселона, а КТО играть то будет??!

      1
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      Рейтинг: +331

      Rainmaker 21 час назад

      Купили за 120 и продают за 60? О как

      2
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      Рейтинг: +142

      Maga Ingush > Rainmaker 21 час назад

      Наверное у него зарплата около 20 лямов. Думаю гризман не топ там. Чуть лучше Среднего игрока, такой заплаты не достоин

      3
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      Рейтинг: +2270

      FENIX-SL > Maga Ingush 10 часов назад

      даже не чуть лучше
      он и есть средний..посредственный игрок

      1
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      Рейтинг: +1546

      ySS 21 час назад

      Газпром чего спит?

      3
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      Рейтинг: +14255

      derrik2000 > ySS 19 часов назад

      Он не спит.
      У него финансовый файер плей хромает! ))

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