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Ok Diario: «Барселона» хочет продать Гризманна за 60 миллионов

1 марта 2021, 22:30
11

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может сменить команду, пишет Ok Diario.

По информации источника, каталонский клуб готов продать форварда и хочет выручить за него 60 миллионов евро.

Впрочем, пока никто не проявил заинтересованности в приобретении француза за такие деньги.

  • Летом 2019 года «Барса» купила Гризманна за 120 миллионов евро.
  • В текущем сезоне игрок провел 35 матчей, забил 12 голов и сделал десять ассистов.

Источник: Ok Diario

Испанская цифровая газета, основанная в сентябре 2015 года.

Испания. Примера Барселона Гризманн Антуан
Комментарии (11)
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ySS
1614627223
Газпром чего спит?
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Rainmaker
1614627683
Купили за 120 и продают за 60? О как
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Skull_Boy
1614629530
Кто бы хоть 20 дал за это бревно
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DOCTOR PENALTY
1614632164
А в чём причина? Месси почувствовал конкуренцию и занервничал?
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portero
1614633576
Хороший бихнес у Барсы, Бармалей красиво деньгу освоил, наверное полицаи ищут куда откаты шли...
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nadezhdawuus
1614661701
Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo ----- http://srt.vg/seksa
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серега кашин
1614667977
в барсе не знают чего хотят сами
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Cules2013
1614676650
В общем-то, адекватная цена. При всех проблемах, Антуан всё же топ-игрок, да распиаренный и со слабыми лидерскими качествами, но всё же топ. Тем более, что последние пару месяцев он играет достойно. Всего у него 12 голов и 10 голевых (22 очка) за сезон, и 15 из них за последние 2 месяца. На траснфермаркте он эти 60 и стоит. Больше, наверное, сложно просить, в т.ч. и из-за возраста (30 лет уже), меньше - тоже странно, тем более, что в другом клубе он может заиграть сильнее. А некоторым мадридистам, кто жить не может без веток Барсы, стоит подумать, кто и за сколько может купить их великого Азара, или Винисиуса, и приветик Йовичу. Азар (4) + Винни (8) + Йович (0) <<< Гризманн (22)
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zigbert
1614707721
Ожидания от него в Барселоне были высокими. Но все же он и сейчас является достаточно квалифицированным игроком.
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