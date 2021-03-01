Ok Diario: «Барселона» хочет продать Гризманна за 60 миллионов

В общем-то, адекватная цена. При всех проблемах, Антуан всё же топ-игрок, да распиаренный и со слабыми лидерскими качествами, но всё же топ. Тем более, что последние пару месяцев он играет достойно.
Всего у него 12 голов и 10 голевых (22 очка) за сезон, и 15 из них за последние 2 месяца. На траснфермаркте он эти 60 и стоит. Больше, наверное, сложно просить, в т.ч. и из-за возраста (30 лет уже), меньше - тоже странно, тем более, что в другом клубе он может заиграть сильнее.
А некоторым мадридистам, кто жить не может без веток Барсы, стоит подумать, кто и за сколько может купить их великого Азара, или Винисиуса, и приветик Йовичу.
Азар (4) + Винни (8) + Йович (0) <<< Гризманн (22)
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может сменить команду, пишет Ok Diario.
По информации источника, каталонский клуб готов продать форварда и хочет выручить за него 60 миллионов евро.
Впрочем, пока никто не проявил заинтересованности в приобретении француза за такие деньги.
- Летом 2019 года «Барса» купила Гризманна за 120 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок провел 35 матчей, забил 12 голов и сделал десять ассистов.