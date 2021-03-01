Ok Diario: «Барселона» хочет продать Гризманна за 60 миллионов

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может сменить команду, пишет Ok Diario.

По информации источника, каталонский клуб готов продать форварда и хочет выручить за него 60 миллионов евро.

Впрочем, пока никто не проявил заинтересованности в приобретении француза за такие деньги.