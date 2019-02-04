«Даже не думай об уходе из «Барселоны». Другого такого клуба нет». Стоичков обратился к Коутиньо

Бывший полузащитник «Барселоны» Христо Стоичков обратился с открытым письмом к хавбеку каталонцев Филиппе Коутиньо.

Болгарин призвал 26-летнего футболиста на уходить из команды, несмотря на временные трудности.

«Я пишу эти слова, чтобы выразить тебе свою искреннюю поддержку в неровный период, который ты переживаешь. Хотя многие хотели бы пройти через эту ситуацию и забить два таких же важных мяча, как ты забил «Севилье» в Кубке Испании.

«Это непростой клуб, и в первые месяцы я тоже боролся. Я знаю, каково это, когда все идет не так, как ты хочешь. Но я убежден, что благодаря работе и самопожертвованию ты будешь двигаться вперед, потому что у тебя есть все качества. Ты один из лучших иностранных игроков, которые когда-либо проходили через «Барселону».

Ты никогда не должен отчаиваться, потому что, из того, что я видел, болельщики поддерживают тебя. Они на самом деле хотят, чтобы ты добился успехов. Думай о них как о лучших фанатах в мире, и они всегда будут поддерживать тебя, как делали это со мной.

Наконец, небольшая любезность: даже не думай о смене команды. Я читал на днях, что подобное может случиться. Нет такого клуба, как «Барселона». Это больше, чем просто клуб», – написал Стоичков.