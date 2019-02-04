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    «Даже не думай об уходе из «Барселоны». Другого такого клуба нет». Стоичков обратился к Коутиньо

    Бывший полузащитник «Барселоны» Христо Стоичков обратился с открытым письмом к хавбеку каталонцев Филиппе Коутиньо.

    Болгарин призвал 26-летнего футболиста на уходить из команды, несмотря на временные трудности.

    «Я пишу эти слова, чтобы выразить тебе свою искреннюю поддержку в неровный период, который ты переживаешь. Хотя многие хотели бы пройти через эту ситуацию и забить два таких же важных мяча, как ты забил «Севилье» в Кубке Испании.

    «Это непростой клуб, и в первые месяцы я тоже боролся. Я знаю, каково это, когда все идет не так, как ты хочешь. Но я убежден, что благодаря работе и самопожертвованию ты будешь двигаться вперед, потому что у тебя есть все качества. Ты один из лучших иностранных игроков, которые когда-либо проходили через «Барселону».

    Ты никогда не должен отчаиваться, потому что, из того, что я видел, болельщики поддерживают тебя. Они на самом деле хотят, чтобы ты добился успехов. Думай о них как о лучших фанатах в мире, и они всегда будут поддерживать тебя, как делали это со мной.

    Наконец, небольшая любезность: даже не думай о смене команды. Я читал на днях, что подобное может случиться. Нет такого клуба, как «Барселона». Это больше, чем просто клуб», – написал Стоичков.

    • В этом сезоне Коутиньо провел за сине-гранатовых 31 матч, отметившись восемью голами и пятью результативными передачами.
    • Контракт бразильца с «Барселоной» рассчитан до 2023 года.
    • Ранее сообщалось, что полузащитник входит в сферу интересов «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Mundo Deportivo

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    04.02.2019 14:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 19:51

      После этих слов Коутиньо сменит свои взгляды на свое пребывание в Барселоне.

      2
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      Рейтинг: +259

      professor13 4 февраля 2019, 18:00

      Я аш слезу пустил),хорошие слова поддержки Коутиньо,чуть потерпеть и попрет

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 4 февраля 2019, 17:53

      Круто!

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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 февраля 2019, 17:21

      Коутиньо рано пришёл в этот великий клуб-семью. До этого надо быть готовым внутренне, а у него ещё молодой пиар бродит, он пытается ставить себя выше команды. По мне так он ошибся, ему надо было идти в ПСЖ. Может перебродит и партнёры ему объяснят что к чему, например Суарес, который просто полностью преобразился в Барсе.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 февраля 2019, 15:17

      Тёплые слова, Коут оценит, думаю. Хотя Стоичков славится весьма радикальными высказываниями в пользу Барсы и против её соперников. Поэтому ощущения двойственные.

      2
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