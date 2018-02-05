Стоичков — сборной России: «Каждый футболист должен сказать себе, что идет играть за свой народ»

Бывший игрок сборной Болгарии и «Барселоны» Христо Стоичков поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира.

«Я верю в российскую сборную. При всей своей прямоте и приверженности дисциплине Черчесов умеет идти на компромиссы во имя общего дела.

Многое будет зависеть от успешного старта. Не вижу причин, чтобы Россия не обыграла Саудовскую Аравию в «Лужниках». У вас действительно конкурентоспособная команда, но ее сила заключается прежде всего в дисциплине, организации. Каждый футболист, выходя на поле, должен сказать себе: «Я иду играть за родину и за свой народ». Это фундаментальное условие успеха», — сказал Стоичков.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Соперниками россиян по группе будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.