Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стоичков — сборной России: «Каждый футболист должен сказать себе, что идет играть за свой народ»

    Бывший игрок сборной Болгарии и «Барселоны» Христо Стоичков поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира.

    «Я верю в российскую сборную. При всей своей прямоте и приверженности дисциплине Черчесов умеет идти на компромиссы во имя общего дела.

    Многое будет зависеть от успешного старта. Не вижу причин, чтобы Россия не обыграла Саудовскую Аравию в «Лужниках». У вас действительно конкурентоспособная команда, но ее сила заключается прежде всего в дисциплине, организации. Каждый футболист, выходя на поле, должен сказать себе: «Я иду играть за родину и за свой народ». Это фундаментальное условие успеха», — сказал Стоичков.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Соперниками россиян по группе будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2018 15:57
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 февраля 2018, 19:24

      К сожалению они говорят себе. Я иду постоять на поле за миллионы и мне пох на народ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 февраля 2018, 18:49

      Христо Стоичков игрок мирового уровня.Хорошо себя зарекомендовал как за свою сборную так и за Барселону.Хорошо бы его слова стали пророческими.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > zigbert 5 февраля 2018, 22:48

      и команду Пепси =))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 февраля 2018, 18:09

      К сожалению прошли те времена наверное, когда играли за Родину.Но надежда" крохатная" есть, и футболисты вспомнят, что за Россию надо "сражаться" на футбольном поле ,других вариантов нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 февраля 2018, 16:45

      они идут играть за бабки.. на народ им похер... " Ваши ожидания-ваши проблемы"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 февраля 2018, 16:31

      Вперед, за Рублёвку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 5 февраля 2018, 16:13

      К превеликому сожалению,им этого не понять((
      Предлагаю выставить состав Легенд России,десятикратных чемпионов турнира! С течением времени,пусть и на спецплощадках с бортиками,у них появилась и сыгранность,и стабильность!))
      Ура! нашим футбольным ветеранам! (а Павлюченко еще живой,может поиграет годик-другой)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11