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  • Стоичков — сборной России: «Каждый футболист должен сказать себе, что идет играть за свой народ»

Стоичков — сборной России: «Каждый футболист должен сказать себе, что идет играть за свой народ»

5 февраля 2018, 15:57
7

Бывший игрок сборной Болгарии и «Барселоны» Христо Стоичков поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира.

«Я верю в российскую сборную. При всей своей прямоте и приверженности дисциплине Черчесов умеет идти на компромиссы во имя общего дела.

Многое будет зависеть от успешного старта. Не вижу причин, чтобы Россия не обыграла Саудовскую Аравию в «Лужниках». У вас действительно конкурентоспособная команда, но ее сила заключается прежде всего в дисциплине, организации. Каждый футболист, выходя на поле, должен сказать себе: «Я иду играть за родину и за свой народ». Это фундаментальное условие успеха», — сказал Стоичков.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Соперниками россиян по группе будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Стоичков Христо
Комментарии (7)
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Антон bx14e
1517836425
К превеликому сожалению,им этого не понять(( Предлагаю выставить состав Легенд России,десятикратных чемпионов турнира! С течением времени,пусть и на спецплощадках с бортиками,у них появилась и сыгранность,и стабильность!)) Ура! нашим футбольным ветеранам! (а Павлюченко еще живой,может поиграет годик-другой)
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iBragim2102
1517837506
Вперед, за Рублёвку!
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вместе с ЦСКА
1517838335
они идут играть за бабки.. на народ им похер... " Ваши ожидания-ваши проблемы"...
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fanchik
1517843347
К сожалению прошли те времена наверное, когда играли за Родину.Но надежда" крохатная" есть, и футболисты вспомнят, что за Россию надо "сражаться" на футбольном поле ,других вариантов нет.
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zigbert
1517845771
Христо Стоичков игрок мирового уровня.Хорошо себя зарекомендовал как за свою сборную так и за Барселону.Хорошо бы его слова стали пророческими.
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Axe111
1517847850
К сожалению они говорят себе. Я иду постоять на поле за миллионы и мне пох на народ
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