Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Стоичков: «Никогда не буду брать интервью у Роналду. Я говорю о футболе с лучшими»

    Бывший игрок «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков рассказал о людях из мира футбола, с которыми ему было интересно беседовать во время интервью. По словам болгарина, за последнее время он проинтервьюировал более 50 человек.

    «Всегда интересно послушать Мо (Моуринью). Это парень, который удивляет тебя. Интервью с Анчелотти, отличным парнем, тоже было восхитительным. Знаете, где ко мне очень хорошо относились? В «Атлетике». Его президент Айтор Элизеги великолепен. «Чоло» Симеоне также относился ко мне удивительно, а еще я взял интервью у Клоппа за три дня до финала Лиги чемпионов – он разрешил мне поговорить в отеле, где базировался «Ливерпуль», это было феноменально.

    Я взял интервью у всех, кого любил, включая моих товарищей Хаджи и Попеску. Я никогда не буду делать интервью с Криштиану Роналду. Не хочу. Я делаю интервью о футболе, я не ищу громкие заголовки, а говорю о забавных историях, об обучении... С лучшими», – рассказал Стоичков.

    • Стоичков провел за сборную Болгарии 83 матча, забив 37 голов.
    • На клубном уровне он выступал за софийский ЦСКА, «Барселону» и «Парму».

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:36
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3237

      AtticusFinch 8 минут назад

      Мне кажется или статья уже в миллионный раз не соответствует заголовку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2093

      absent32 17 минут назад

      как будто Роналду горит желанием поговорить с тобой))) КриРо дает интервью только лучшим интервьюерам)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1151

      GermanVo 19 минут назад

      Стоичков всегда был понтарём, каких поискать надо. Видимо, с возрастом не изменился. Если он не считает Роналду одним из лучших, то возникает вопрос о понимании футбола у него самого. Если он не считает, что в интервью с Рони может быть что-то интересное, мог бы просто так написать, без подковырок о Лучших.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1051

      FENIX-SL 32 минуты назад

      забавно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15877

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Зависть вещь страшная...

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75637
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru