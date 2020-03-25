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  • Стоичков: «Никогда не буду брать интервью у Роналду. Я говорю о футболе с лучшими»

Стоичков: «Никогда не буду брать интервью у Роналду. Я говорю о футболе с лучшими»

25 марта 2020, 17:36
17

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков рассказал о людях из мира футбола, с которыми ему было интересно беседовать во время интервью. По словам болгарина, за последнее время он проинтервьюировал более 50 человек.

«Всегда интересно послушать Мо (Моуринью). Это парень, который удивляет тебя. Интервью с Анчелотти, отличным парнем, тоже было восхитительным. Знаете, где ко мне очень хорошо относились? В «Атлетике». Его президент Айтор Элизеги великолепен. «Чоло» Симеоне также относился ко мне удивительно, а еще я взял интервью у Клоппа за три дня до финала Лиги чемпионов – он разрешил мне поговорить в отеле, где базировался «Ливерпуль», это было феноменально.

Я взял интервью у всех, кого любил, включая моих товарищей Хаджи и Попеску. Я никогда не буду делать интервью с Криштиану Роналду. Не хочу. Я делаю интервью о футболе, я не ищу громкие заголовки, а говорю о забавных историях, об обучении... С лучшими», – рассказал Стоичков.

  • Стоичков провел за сборную Болгарии 83 матча, забив 37 голов.
  • На клубном уровне он выступал за софийский ЦСКА, «Барселону» и «Парму».

Источник: Mundo Deportivo
Италия. Серия А Барселона Ювентус Роналду Криштиану Моуринью Жозе Анчелотти Карло Клопп Юрген Симеоне Диего Стоичков Христо
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1585148147
Зависть вещь страшная...
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GermanVo
1585151247
Стоичков всегда был понтарём, каких поискать надо. Видимо, с возрастом не изменился. Если он не считает Роналду одним из лучших, то возникает вопрос о понимании футбола у него самого. Если он не считает, что в интервью с Рони может быть что-то интересное, мог бы просто так написать, без подковырок о Лучших.
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absent32
1585151407
как будто Роналду горит желанием поговорить с тобой))) КриРо дает интервью только лучшим интервьюерам)))
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Томик
1585154790
Вот уж не думал, что Стоичков такой завистливый. Как говорят некоторые представители псевдоболельщиков "Зенита" - стыдно.
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Hektor 84
1585155281
А что не так с Роном? В реале играл? Ну и что? Рон пример профессионализма для молодых футболистов. Как и сколько надо тренироваться, не шляться по клубам и вести здоровый образ жизни. Не растерять свой талант и повышать свои игровые навыки. Кто бы что про рона не говорил, он вписал себя в историю футбола. И такие как он и Месси еще не скоро появятся.
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Hektor 84
1585155355
Наверно мечтает взять интервью у бзюбы на пиз дабольском языке?
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Chernyi Lis
1585157062
я так понял он любит тех кто его любит..ну тогда журналистика не твое..
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Axe111
1585158668
Идиот
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Курск01
1585161858
Личная неприязнь?
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Сильвербой
1585162065
И что теперь делать Криштиану? В подушку рыдать??? Смешно просто, бывшие футболисты тупеют с годами или просто раньше они меньше говорили и поэтому не так заметно было!?
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