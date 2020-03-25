Стоичков: «Никогда не буду брать интервью у Роналду. Я говорю о футболе с лучшими»

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков рассказал о людях из мира футбола, с которыми ему было интересно беседовать во время интервью. По словам болгарина, за последнее время он проинтервьюировал более 50 человек.

«Всегда интересно послушать Мо (Моуринью). Это парень, который удивляет тебя. Интервью с Анчелотти, отличным парнем, тоже было восхитительным. Знаете, где ко мне очень хорошо относились? В «Атлетике». Его президент Айтор Элизеги великолепен. «Чоло» Симеоне также относился ко мне удивительно, а еще я взял интервью у Клоппа за три дня до финала Лиги чемпионов – он разрешил мне поговорить в отеле, где базировался «Ливерпуль», это было феноменально.

Я взял интервью у всех, кого любил, включая моих товарищей Хаджи и Попеску. Я никогда не буду делать интервью с Криштиану Роналду. Не хочу. Я делаю интервью о футболе, я не ищу громкие заголовки, а говорю о забавных историях, об обучении... С лучшими», – рассказал Стоичков.