Стоичков: «Ван Гаал разрушает «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом болгарский футболист Христо Стоичков заявил, что тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал наносит клубу вред своей работой.

«Я бы не стал следовать указаниям Ван Гаала. Это посредственный тренер, который в свое время уничтожил «Барселону» и теперь делает то же самое в Манчестере».

«Показательным был момент в отношениях с Вальдесом. Голландец показал, что является плохим человеком. Надеюсь, Педро послушает меня и не станет уходить из «Барселоны», – раскритиковал Стоичков ван Гаала.