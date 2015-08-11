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    Стоичков: «Ван Гаал разрушает «Манчестер Юнайтед»

    Известный в прошлом болгарский футболист Христо Стоичков заявил, что тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал наносит клубу вред своей работой.

    «Я бы не стал следовать указаниям Ван Гаала. Это посредственный тренер, который в свое время уничтожил «Барселону» и теперь делает то же самое в Манчестере».

    «Показательным был момент в отношениях с Вальдесом. Голландец показал, что является плохим человеком. Надеюсь, Педро послушает меня и не станет уходить из «Барселоны», – раскритиковал Стоичков ван Гаала.

    Источник: Football

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    11.08.2015 19:56
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    Комментарии (8)
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    Garrincha58
    1439315560
    все правильно он слабый тренер скупил всех звезд из Европы а команды как небыло так и нет
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    Mi6
    1439315816
    хоть один правду сказал
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    olegiovchenko
    1439317537
    100%
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    batya13
    1439317623
    увы, но это так(((
    Ответить
    vovinho11
    1439328905
    В точку
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    Yera
    1439354799
    жаль что его не уволят просто так!для этого нужно что бы они не прошли вгруппу лч и находились в середине таблице после 10 туров.
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    roosyq
    1439363636
    Юргена Клоппа надо в МЮ , тем более что он сам хотел бы . Он сам об этом говорил в интервью
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    ologreds
    1694997421
    numo438644
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