Стоичков: «Черчесов советовался со мной перед тем, как возглавить сборную России»

Бывший главный тренер сборной Болгарии и известный в прошлом нападающий Христо Стоичков рассказал, что давно находится в дружеских отношениях с наставником российской национальной команды Станиславом Черчесовым. По его словам, специалист из России советовался с ним по некоторым вопросам перед тем, как возглавить сборную.

«Знаком ли я с Черчесовым? Это мой добрый приятель. Знаем друг друга 30 лет. Не помню, правда, забивал я ему или нет, но это не так важно. Станислав – хороший человек и сильный тренер. Мы с ним общались перед тем как он возглавил сборную. Даже спрашивал у меня кое-каких советов. Думаю, он сделает хорошую команду к чемпионату мира. У него есть год. Хотя уверен, что частично мы увидим результат уже сейчас, на Кубке конфедераций. Хочу, чтобы российские болельщики гордились своей сборной», – сказал Стоичков.