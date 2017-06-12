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    Стоичков: «Черчесов советовался со мной перед тем, как возглавить сборную России»

    Бывший главный тренер сборной Болгарии и известный в прошлом нападающий Христо Стоичков рассказал, что давно находится в дружеских отношениях с наставником российской национальной команды Станиславом Черчесовым. По его словам, специалист из России советовался с ним по некоторым вопросам перед тем, как возглавить сборную.

    «Знаком ли я с Черчесовым? Это мой добрый приятель. Знаем друг друга 30 лет. Не помню, правда, забивал я ему или нет, но это не так важно. Станислав – хороший человек и сильный тренер. Мы с ним общались перед тем как он возглавил сборную. Даже спрашивал у меня кое-каких советов. Думаю, он сделает хорошую команду к чемпионату мира. У него есть год. Хотя уверен, что частично мы увидим результат уже сейчас, на Кубке конфедераций. Хочу, чтобы российские болельщики гордились своей сборной», – сказал Стоичков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2017 17:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 июня 2017, 23:19

      он и со мной советовался.. я сказал : "иди, Стасик"..

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 12 июня 2017, 22:14

      Свежо придание, но верится с трудом...

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 июня 2017, 17:36

      Интересно по каким вопросам?

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