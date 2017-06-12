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  • Стоичков: «Черчесов советовался со мной перед тем, как возглавить сборную России»

Стоичков: «Черчесов советовался со мной перед тем, как возглавить сборную России»

12 июня 2017, 17:31
3

Бывший главный тренер сборной Болгарии и известный в прошлом нападающий Христо Стоичков рассказал, что давно находится в дружеских отношениях с наставником российской национальной команды Станиславом Черчесовым. По его словам, специалист из России советовался с ним по некоторым вопросам перед тем, как возглавить сборную.

«Знаком ли я с Черчесовым? Это мой добрый приятель. Знаем друг друга 30 лет. Не помню, правда, забивал я ему или нет, но это не так важно. Станислав – хороший человек и сильный тренер. Мы с ним общались перед тем как он возглавил сборную. Даже спрашивал у меня кое-каких советов. Думаю, он сделает хорошую команду к чемпионату мира. У него есть год. Хотя уверен, что частично мы увидим результат уже сейчас, на Кубке конфедераций. Хочу, чтобы российские болельщики гордились своей сборной», – сказал Стоичков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Черчесов Станислав Стоичков Христо
Комментарии (3)
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Nerlinger
1497278168
Интересно по каким вопросам?
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kara-mba
1497294881
Свежо придание, но верится с трудом...
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кошмарик
1497298790
он и со мной советовался.. я сказал : "иди, Стасик"..
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