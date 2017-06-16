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    Стоичков: «Черчесов сделает хорошую команду к чемпионату мира»

    Бывший футболист сборной Болгарии Христо Стоичков рассказал о своем знакомстве с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    «Это мой добрый приятель. Знаем друг друга 30 лет. Не помню, правда, забивал я ему или нет, но это не так важно. Станислав – хороший человек и сильный тренер.

    Мы с ним общались перед тем, как он возглавил сборную. Даже спрашивал у меня кое-каких советов. Думаю, он сделает хорошую команду к чемпионату мира, найдет оптимальный состав. У него есть год.

    Хотя уверен, что частично мы увидим результат уже сейчас, на Кубке конфедераций. Хочу, чтобы российские болельщики гордились своей сборной», – считает Стоичков.

    Напомним, что сборная России откроет Кубок конфедераций матчем со сборной Новой Зеландии в субботу, 17 июня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2017 07:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 16 июня 2017, 13:37

      Точно,эта новость уже была отыграна

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 июня 2017, 11:38

      Будем надеяться...

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