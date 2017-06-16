Стоичков: «Черчесов сделает хорошую команду к чемпионату мира»

Бывший футболист сборной Болгарии Христо Стоичков рассказал о своем знакомстве с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Это мой добрый приятель. Знаем друг друга 30 лет. Не помню, правда, забивал я ему или нет, но это не так важно. Станислав – хороший человек и сильный тренер.

Мы с ним общались перед тем, как он возглавил сборную. Даже спрашивал у меня кое-каких советов. Думаю, он сделает хорошую команду к чемпионату мира, найдет оптимальный состав. У него есть год.

Хотя уверен, что частично мы увидим результат уже сейчас, на Кубке конфедераций. Хочу, чтобы российские болельщики гордились своей сборной», – считает Стоичков.

Напомним, что сборная России откроет Кубок конфедераций матчем со сборной Новой Зеландии в субботу, 17 июня.