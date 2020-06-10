Стоичков – о Месси: «Никто не выиграет того, что выиграл Лионель»

Экс-нападающий «Барселоны» Христо Стоичков сравнил Лионеля Месси с Диего Марадоной.

«Месси – легенда, его сложно и не нужно ни с кем сравнивать. Никто не выиграл того, что выигрывал он. Шесть «Золотых мячей», шесть «Золотых бутс», лучший игрок чемпионата мира 2014 года.

Среди игроков из Аргентины было мало игроков, становившихся лучшими на ЧМ. Кемпес в 78-м, Диего в 86-м и Лионель в 2014-м.

Никто не выиграет того, что выиграл Месси. Аргентинцы постоянно сравнивают его с кем-то еще, но разные эпохи нельзя сравнивать», – заявил Стоичков.