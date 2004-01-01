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    Стоичков: «Гвардиола принял «Барселону», собранную Райкардом. Невероятных вершин клуб добился бы и с Пепом, и без»

    Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков высказался о работе Хосепа Гвардиолы в каталонском клубе.

    «Его работа была легкой, поскольку он был идеально знаком с инфраструктурой молодежной команды.

    Гвардиола принял команду, собранную Франком Райкардом. Месси и другие игроки дебютировали при Райкарде.

    Невероятных вершин клуб добился бы и с Пепом, и без Пепа.

    В команде уже тогда были Тьерри Анри, Деку, Роналдиньо, Рафа Маркес, Карлес Пуйоль и Виктор Вальдес.

    Некоторым игрокам пришлось уйти, но зато состав пополнили Андрес Иньеста и Педро, а Месси стал проводить на поле больше времени. Так и была собрана та команда», – заявил Стоичков.

    Иньеста – воспитанник «Барселоны» и дебютировал при Луи ван Гаале.

    • Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012-й.
    • Вместе с клубом он выиграл три чемпионства, две Лиги чемпионов, два национальных кубка, два Суперкубка УЕФА, два КЧМ.

    Источник: The Mirror

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