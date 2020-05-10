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  • Стоичков: «Гвардиола принял «Барселону», собранную Райкардом. Невероятных вершин клуб добился бы и с Пепом, и без»

Стоичков: «Гвардиола принял «Барселону», собранную Райкардом. Невероятных вершин клуб добился бы и с Пепом, и без»

10 мая 2020, 18:41
4

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков высказался о работе Хосепа Гвардиолы в каталонском клубе.

«Его работа была легкой, поскольку он был идеально знаком с инфраструктурой молодежной команды.

Гвардиола принял команду, собранную Франком Райкардом. Месси и другие игроки дебютировали при Райкарде.

Невероятных вершин клуб добился бы и с Пепом, и без Пепа.

В команде уже тогда были Тьерри Анри, Деку, Роналдиньо, Рафа Маркес, Карлес Пуйоль и Виктор Вальдес.

Некоторым игрокам пришлось уйти, но зато состав пополнили Андрес Иньеста и Педро, а Месси стал проводить на поле больше времени. Так и была собрана та команда», – заявил Стоичков.

Иньеста – воспитанник «Барселоны» и дебютировал при Луи ван Гаале.

  • Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012-й.
  • Вместе с клубом он выиграл три чемпионства, две Лиги чемпионов, два национальных кубка, два Суперкубка УЕФА, два КЧМ.

Источник: The Mirror
Испания. Примера Барселона Стоичков Христо
Комментарии (4)
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Cules2013
1589131848
опять-25 не надоело ещё?
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Flydis
1589136405
Что он несёт ?)) при Гвардиоле состав был другой, и игра Барсы совсем иная)) Ляпнул, дабы напомнить о себе
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zigbert
1589222697
Гвардиола доказал что является одним из лучших тренеров современности. А вот работу Райкарда что то не особо заметно.
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