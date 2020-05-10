Стоичков: «Гвардиола принял «Барселону», собранную Райкардом. Невероятных вершин клуб добился бы и с Пепом, и без»

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков высказался о работе Хосепа Гвардиолы в каталонском клубе.

«Его работа была легкой, поскольку он был идеально знаком с инфраструктурой молодежной команды.

Гвардиола принял команду, собранную Франком Райкардом. Месси и другие игроки дебютировали при Райкарде.

Невероятных вершин клуб добился бы и с Пепом, и без Пепа.

В команде уже тогда были Тьерри Анри, Деку, Роналдиньо, Рафа Маркес, Карлес Пуйоль и Виктор Вальдес.

Некоторым игрокам пришлось уйти, но зато состав пополнили Андрес Иньеста и Педро, а Месси стал проводить на поле больше времени. Так и была собрана та команда», – заявил Стоичков.

Иньеста – воспитанник «Барселоны» и дебютировал при Луи ван Гаале.