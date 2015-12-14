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    • Стоичков вошел в число претендентов на пост наставника сборной Казахстана

    Стоичков вошел в число претендентов на пост наставника сборной Казахстана

    По информации газеты «Тема спорт», бывший форвард «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков вошел в число кандидатов на пост главного тренера сборной Казахстана. У руля команды он может сменить российского специалиста Юрия Красножана, с которым Федерация футбола Казахстана приняла решение не продлевать истекающее соглашение.

    Красножан не сумел справиться с задачей по выходу на Евро-2016. Казахи под его руководством набрали лишь пять очков в 10-ти встречах отборочного цикла к чемпионату Европы, заняв предпоследнее место в своей группе.

    Последним местом работы Стоичкова был софийский ЦСКА, на посту наставника которого он продержался чуть более месяца не проведя ни единого матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2015 01:37
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    Комментарии (2)
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    Писюнг
    1450046681
    Красножан в серии А тренировать будет со следующего сезона
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    ologreds
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