Стоичков вошел в число претендентов на пост наставника сборной Казахстана

По информации газеты «Тема спорт», бывший форвард «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков вошел в число кандидатов на пост главного тренера сборной Казахстана. У руля команды он может сменить российского специалиста Юрия Красножана, с которым Федерация футбола Казахстана приняла решение не продлевать истекающее соглашение.

Красножан не сумел справиться с задачей по выходу на Евро-2016. Казахи под его руководством набрали лишь пять очков в 10-ти встречах отборочного цикла к чемпионату Европы, заняв предпоследнее место в своей группе.

Последним местом работы Стоичкова был софийский ЦСКА, на посту наставника которого он продержался чуть более месяца не проведя ни единого матча.