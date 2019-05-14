Marca: Зидан хочет сделать своего сына вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы его сын Лука был вторым голкипером команды в сезоне-2019/20.

По информации Marca, специалист не видит особой разницы между ним и Андреем Луниным, выступающим за «Леганес» на правах аренды.

Первым номером мадридцев будет Тибо Куртуа.

Ранее мадридцы сообщили Кейлору Навасу, что более не рассчитывают на него.