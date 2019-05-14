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    Marca: Зидан хочет сделать своего сына вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы его сын Лука был вторым голкипером команды в сезоне-2019/20.

    По информации Marca, специалист не видит особой разницы между ним и Андреем Луниным, выступающим за «Леганес» на правах аренды.

    Первым номером мадридцев будет Тибо Куртуа.

    Ранее мадридцы сообщили Кейлору Навасу, что более не рассчитывают на него.

    • В текущем сезоне Лунин провел за «Леганес» шесть матчей (три – на ноль) и пропустил пять голов.
    • На счету Луки Зидана 27 игр (девять – на ноль) за вторую команду «Реала» в Сегунде и 33 пропущенных мяча. Также француз сыграл одну встречу в Примере, дважды позволив сопернику забить.

    Источник: Marca

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    14.05.2019 15:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7806

      DeStar 23 часа назад

      Какая-то дичь. Что-то Зидан твори не ясное. То 2 топ вратаря, ( как было с приходом куртуа) а по итогу останется сыночек и проваливший сезон куртуа?

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