El Chiringuito: «Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него

По сведениям El Chiringuito, мадридский «Реал» сообщил вратарю Кейлору Навасу, что он может искать новый клуб. В следующем сезоне испанцы на голкипера не рассчитывают.

Контракт между сторонами действует еще три года. Рыночная стоимость 32-летнего игрока – 12 миллионов евро.