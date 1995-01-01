Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    El Chiringuito: «Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него

    По сведениям El Chiringuito, мадридский «Реал» сообщил вратарю Кейлору Навасу, что он может искать новый клуб. В следующем сезоне испанцы на голкипера не рассчитывают.

    Контракт между сторонами действует еще три года. Рыночная стоимость 32-летнего игрока – 12 миллионов евро.

    • Навас выступает в «Реале» с 2014 года (перешел из «Леванте»).
    • В текущем сезоне Примеры вратарь сыграл в девяти матчах, пропустил шесть голов.
    • В составе «Реала» Навас трижды взял Лигу чемпионов.

    Источник: Твиттер El Chiringuito TV

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:18
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1059

      Fin035 32 минуты назад

      Назвать Наваса отличным голкипером считаю недостаточно, так как он безоговорочно входит в ТОП и продажа его явно не связана с его профнепригодностью. Думаю в недалеком будущем стражем ворот Реала станет несомненно сынок Зидана, который при поддержки влиятельного папика где, как не в Реале может построить себе неплохое будущее. Навас безусловно найдет себе клуб, где его профессионализм оценят достойно! Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2344

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Навас-очень сильный и спокойный вратарь ! Особо не косячил !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5601

      Skull_Boy 1 час назад

      Лучше дырка Куртуа очевидно же, который на пару с Де Хеа два лузера из топ-5

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5144

      mihail200606 1 час назад

      Хороший кипер.. Ну у богатых свои причуды..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      CSKA471 1 час назад

      Да ну, на мой взгляд не хуже носатого, и не нытик

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70440
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru