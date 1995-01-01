El Chiringuito: «Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него

Назвать Наваса отличным голкипером считаю недостаточно, так как он безоговорочно входит в ТОП и продажа его явно не связана с его профнепригодностью. Думаю в недалеком будущем стражем ворот Реала станет несомненно сынок Зидана, который при поддержки влиятельного папика где, как не в Реале может построить себе неплохое будущее. Навас безусловно найдет себе клуб, где его профессионализм оценят достойно! Удачи!
По сведениям El Chiringuito, мадридский «Реал» сообщил вратарю Кейлору Навасу, что он может искать новый клуб. В следующем сезоне испанцы на голкипера не рассчитывают.
Контракт между сторонами действует еще три года. Рыночная стоимость 32-летнего игрока – 12 миллионов евро.
- Навас выступает в «Реале» с 2014 года (перешел из «Леванте»).
- В текущем сезоне Примеры вратарь сыграл в девяти матчах, пропустил шесть голов.
- В составе «Реала» Навас трижды взял Лигу чемпионов.