Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»

Голкипер Лука Зидан поделился эмоциями от перехода в «Расинг».
«У меня было много предложений, но самым интересным мне показался «Расинг». Я бы хотел прогрессировать в клубе с такой богатой историей, как этот.
Уход из «Реала» должен пойти на пользу и помочь познакомиться с новой командой и новым городом», – заявил Лука.
- Сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана перешел в клуб из Сантандера на правах аренды до конца сезона-2019/20.
- Лука Зидан – воспитанник «Реала».
- За первую команду француз сыграл в двух матчах.