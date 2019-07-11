Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»

Голкипер Лука Зидан поделился эмоциями от перехода в «Расинг».

«У меня было много предложений, но самым интересным мне показался «Расинг». Я бы хотел прогрессировать в клубе с такой богатой историей, как этот.

Уход из «Реала» должен пойти на пользу и помочь познакомиться с новой командой и новым городом», – заявил Лука.