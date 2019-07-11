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    Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»

    Голкипер Лука Зидан поделился эмоциями от перехода в «Расинг».

    «У меня было много предложений, но самым интересным мне показался «Расинг». Я бы хотел прогрессировать в клубе с такой богатой историей, как этот.

    Уход из «Реала» должен пойти на пользу и помочь познакомиться с новой командой и новым городом», – заявил Лука.

    • Сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана перешел в клуб из Сантандера на правах аренды до конца сезона-2019/20.
    • Лука Зидан – воспитанник «Реала».
    • За первую команду француз сыграл в двух матчах.

    Источник: Marca

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