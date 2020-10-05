Лука Зидан перешел из «Реала» в «Райо Вальекано»

Вратарь мадридского «Реала» Лука Зидан перешел в «Райо Вальекано» в статусе свободного агента. 22-летний француз подписал контракт на два года.

В прошлом сезоне Зидан играл в аренде за другой клуб Сегунды – «Расинг».