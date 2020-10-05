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    Лука Зидан перешел из «Реала» в «Райо Вальекано»

    Вратарь мадридского «Реала» Лука Зидан перешел в «Райо Вальекано» в статусе свободного агента. 22-летний француз подписал контракт на два года.

    В прошлом сезоне Зидан играл в аренде за другой клуб Сегунды – «Расинг».

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    Источник: официальный сайт «Райо Вальекано»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1837

      AZ 35 минут назад

      мертвый вратарь... Подписывают наверное только из за имени.. Как игрок - никакущий...

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