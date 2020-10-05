Лука Зидан перешел из «Реала» в «Райо Вальекано»

мертвый вратарь... Подписывают наверное только из за имени.. Как игрок - никакущий...
Вратарь мадридского «Реала» Лука Зидан перешел в «Райо Вальекано» в статусе свободного агента. 22-летний француз подписал контракт на два года.
В прошлом сезоне Зидан играл в аренде за другой клуб Сегунды – «Расинг».
OFICIAL | Luca Zidane es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Acuerdo por dos temporadas.Bienvenido Lucahttps://t.co/CCjjBeDrA8 pic.twitter.com/rsUcwyvcgm— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) October 5, 2020