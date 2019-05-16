Marca: руководство и фанаты «Реала» хотят видеть вторым вратарем Лунина, а не сына Зидана

Руководство «Реала» имеет разногласия с главным тренером Зинедином Зиданом по поводу кандидатуры на место второго голкипера в следующем сезоне.

Как сообщает Marca, совет директоров клуба хочет сделать ставку на Андрея Лунина, выступающего в аренде в «Леганесе». Специалист, как стало известно ранее, предпочитает видеть запасным вратарем своего сына Луку.

Болельщики мадридцев также предпочитают украинца в качестве второго голкипера. По итогам голосования, проведенного Marca, за Лунина выступают 59%, за Зидана – 17%. Еще 24% считают, что на место запасного голкипера «Реалу» нужно приобрести кого-то другого.