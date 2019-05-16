Marca: руководство и фанаты «Реала» хотят видеть вторым вратарем Лунина, а не сына Зидана

Руководство «Реала» имеет разногласия с главным тренером Зинедином Зиданом по поводу кандидатуры на место второго голкипера в следующем сезоне.
Как сообщает Marca, совет директоров клуба хочет сделать ставку на Андрея Лунина, выступающего в аренде в «Леганесе». Специалист, как стало известно ранее, предпочитает видеть запасным вратарем своего сына Луку.
Болельщики мадридцев также предпочитают украинца в качестве второго голкипера. По итогам голосования, проведенного Marca, за Лунина выступают 59%, за Зидана – 17%. Еще 24% считают, что на место запасного голкипера «Реалу» нужно приобрести кого-то другого.
- В текущем сезоне Лунин провел за «Леганес» шесть матчей (три – на ноль) и пропустил пять голов.
- На счету Луки Зидана 27 игр (девять – на ноль) за вторую команду «Реала» в Сегунде и 33 пропущенных мяча. Также француз сыграл одну встречу в Примере, дважды позволив сопернику забить.