Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира

Вратарь «Реала» Лука Зидан, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Расинг», сменит футбольное гражданство, сообщает Marca со ссылкой на алжирскую газету Echouruk.

По информации источника, 21-летний голкипер принял предложение выступать за сборную Алжира. Его убедил новый главный тренер команды Джамел Белмади.

Зидан-младший сможет дебютировать за алжирскую сборную уже осенью в квалификации ЧМ-2022.