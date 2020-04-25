Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира

Вратарь «Реала» Лука Зидан, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Расинг», сменит футбольное гражданство, сообщает Marca со ссылкой на алжирскую газету Echouruk.
По информации источника, 21-летний голкипер принял предложение выступать за сборную Алжира. Его убедил новый главный тренер команды Джамел Белмади.
Зидан-младший сможет дебютировать за алжирскую сборную уже осенью в квалификации ЧМ-2022.
- Ранее футболист провел около 30 матчей за юношеские сборные Франции.
- Лука Зидан – сын чемпиона мира 1998 года Зинедина Зидана.
Источник: Marca