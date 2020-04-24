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    Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира

    Вратарь «Реала» Лука Зидан, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Расинг», сменит футбольное гражданство, сообщает Marca со ссылкой на алжирскую газету Echouruk.

    По информации источника, 21-летний голкипер принял предложение выступать за сборную Алжира. Его убедил новый главный тренер команды Джамел Белмади.

    Зидан-младший сможет дебютировать за алжирскую сборную уже осенью в квалификации ЧМ-2022.

    • Ранее футболист провел около 30 матчей за юношеские сборные Франции.
    • Лука Зидан – сын чемпиона мира 1998 года Зинедина Зидана.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1559

      житель СПб 41 минуту назад

      Вот и определилась настоящая национальная принадлежность Зиданов.

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