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Испания. Сегунда
Команды
Леганес
Люка Зидан
Статистика
€ 1 млн
Люка Зидан - статистика
Леганес
13 мая 1998 (28), Марсель
#13 | Вратарь
182 см
Алжир | Франция
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
13.09.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
04.09.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
1 : 0
29.08.2026
Эльденсе
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Испания. Кубок 2025/2026
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Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
13.09.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
04.09.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
1 : 0
29.08.2026
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Овьедо
0 : 1
22.08.2026
Леганес
26' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Жирона
1 : 1
16.08.2026
Леганес
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