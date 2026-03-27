Алжир - Гватемала: обзор матча 27 марта 2026

Алжир
27.03.2026, пятница, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
7 : 0
Завершен
Гватемала
19' А. Гуири 31' Р. Марез (П) 45+1' А. Абада 47' У. Ауа 60' А. Гуири 76' Ф. Геджемис 82' Н. Бенбуали
Матч Составы Статистика Личные встречи Коэффициенты
Протокол Алжир - Гватемала
Завершен
ГОЛ! 7:0! Надир Бенбуали
82'
Замена
Ибрагим Маза ️️️️➡️️ Яссин Титрауи
77'
Замена
Амин Чиаха ️️️️➡️️ Рамир Зерруки
77'
ГОЛ! 6:0! Фарес Геджемис
Пас отдал Надир Бенбуали
76'
Замена
Адиль Аушиш ️️️️➡️️ Рами Бенсебаини
69'
Замена
Рафик Бельгали ️️️️➡️️ Уссем Ауа
69'
67'
Замена
Matthew Evans ️️️️➡️️ Olger Escobar
67'
Замена
Oscar Castellanos ️️️️➡️️ Оскар Сантис
Замена
Мехди Дорвал ️️️️➡️️ Райан Айт Нури
61'
Замена
Адиль Бульбина ️️️️➡️️ Мохамед Амура
61'
Замена
Надир Бенбуали ️️️️➡️️ Амин Гуири
61'
Замена
Фарес Геджемис ️️️️➡️️ Рияд Марез
61'
ГОЛ! 5:0! Амин Гуири
Пас отдал Уссем Ауа
60'
ГОЛ! 4:0! Уссем Ауа
Пас отдал Райан Айт Нури
47'
46'
Замена
Jonathan Franco ️️️️➡️️ Stheven Robles Ruiz
46'
Замена
Jose Ardon ️️️️➡️️ Rudy Muñoz
46'
Замена
️️️️➡️️ Jose Marroquín
46'
Замена
Arquimides Ordonez ️️️️➡️️ Darwin Lom
ГОЛ! 3:0! Ашреф Абада
Пас отдал Мохамед Амура
45' +1
ГОЛ с пенальти! 2:0! Рияд Марез
31'
ГОЛ! 1:0! Амин Гуири
Пас отдал Рамир Зерруки
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
0
Мелвин Мастил
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
0
Ашреф Абада
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
18
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Гватемала
12
Kenderson Navarro
ВР
15
Allen Yanes
ЦЗ
4
José Pinto
ЦЗ
23
Marcelo Hernández
ЦЗ
16
José Morales
ЦЗ
11
Rudy Muñoz
ЦП
5
Jose Marroquín
ЦП
20
Olger Escobar
ЦП
13
Stheven Robles Ruiz
ЦП
18
Оскар Сантис
ПВ
14
Darwin Lom
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
0
Килиан Белаццуг
ВР
1
Антони Мандре
ВР
3
Мехди Дорвал
ЛЗ
0
Сохаиб Наир
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
25
Рафик Бельгали
ПЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
20
Адиль Аушиш
АП
17
Фарес Геджемис
ПВ
27
Адиль Бульбина
ЛФ
19
Амин Чиаха
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Гватемала
1
Luis Morán
ВР
2
Jose Ardon
ЦЗ
22
Jonathan Franco
ЦЗ
17
Oscar Castellanos
ЦЗ
6
Kevin Ramirez
ЦП
8
Matthew Evans
ЦП
3
Carlos Aguilar
ЦП
7
D. Fernandez
ЦП
19
Arquimides Ordonez
ЦФ
9
Daniel Méndez
ЦФ
4-3-1-2
0
Мастил
15
Айт Нури
0
Абада
5
Белаид
21
Бенсебаини
6
Зерруки
8
Ауа
24
Титрауи
7
Марез
18
Амура
9
Гуири
4-4-1-1
12
4
23
16
15
5
20
13
11
18
Сантис
14
15
Айт Нури
3
Дорвал
3
Дорвал
15
Айт Нури
8
Ауа
25
Бельгали
25
Бельгали
8
Ауа
24
Титрауи
22
Маза
22
Маза
24
Титрауи
21
Бенсебаини
20
Аушиш
20
Аушиш
21
Бенсебаини
7
Марез
17
Геджемис
17
Геджемис
7
Марез
18
Амура
27
Бульбина
27
Бульбина
18
Амура
6
Зерруки
19
Чиаха
19
Чиаха
6
Зерруки
9
Гуири
12
Бенбуали
12
Бенбуали
9
Гуири
11
2
2
11
13
22
22
13
18
Сантис
17
17
18
Сантис
20
8
8
20
14
19
19
14
Остались в запасе
Алжир
Гватемала
23
Люка Зидан
ВР
0
Килиан Белаццуг
ВР
1
Антони Мандре
ВР
0
Сохаиб Наир
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
1
Luis Morán
ВР
6
Kevin Ramirez
ЦП
3
Carlos Aguilar
ЦП
7
D. Fernandez
ЦП
9
Daniel Méndez
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Статистика матча Алжир - Гватемала
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Коломбо
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Алжир
Гватемала
Нидерланды – Алжир: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.05
Сегодня, 09:36
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля, 16:57
Алжир – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта, 20:20
Алжир – Уругвай: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 3.15
30 марта, 10:57
Алжир – Гватемала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026
27 марта, 21:20
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
02.06.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
- : -
02.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
- : -
02.06.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
- : -
02.06.2026
Гана
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
- : -
03.06.2026
Новая Зеландия
Последние матчи
Все
Алжир
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные,
Алжир
0 : 0
31.03.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Алжир
0 : 2
10.01.2026
Нигерия
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Алжир
1 : 0
06.01.2026
ДР Конго
Кубок африканских наций, 3 тур
Экваториальная Гвинея
1 : 3
31.12.2025
Алжир
